 

Путин подписал новые указы о принятии в гражданство

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах РФ или воинских формированиях, и членов их семей.
Также подписан указпозволяющий в упрощённом порядке получить российское гражданство гражданам Украины, проживавшим до марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя, и гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР.
Упрощенный порядок (рассмотрение заявлений о приёме в гражданство в течение не более чем трёх месяцев) также распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, проживавшим постоянно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на апрель 2014 года, а также на их детей, супругов и родителей.
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