Путин подписал новые указы о принятии в гражданство

позволяющий в упрощённом порядке получить российское гражданство гражданам Украины, проживавшим до марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя, и гражданам

Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР.