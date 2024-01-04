Путин подписал новые указы о принятии в гражданство
- 04.01.2024, 18:15,
- Новости
- 156
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Президент РФ Владимир Путин подписал указ
о приёме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах РФ или воинских формированиях, и членов их семей.
Также подписан указ
, позволяющий в упрощённом порядке получить российское гражданство гражданам Украины, проживавшим до марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя, и гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР.
Упрощенный порядок (рассмотрение заявлений о приёме в гражданство в течение не более чем трёх месяцев) также распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, проживавшим постоянно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на апрель 2014 года, а также на их детей, супругов и родителей.