Переселяющимся в РФ "соотечественникам" теперь не придётся подтверждать владение русским языком

Правительство РФ изменило условия для участия в государственной программе добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь "соотечественникам, проживающим за рубежом", станет проще "присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", поскольку им не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

В программе могут участвовать лица, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР или имевшие гражданство СССР. И даже те, у кого есть родственники, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР.

"Постановление подготовлено для реализации указа президента", - заявляется в постановлении правительства.

