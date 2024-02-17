 

Переселяющимся в РФ "соотечественникам" теперь не придётся подтверждать владение русским языком

Правительство РФ изменило условия для участия в государственной программе добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь "соотечественникам, проживающим за рубежом", станет проще "присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", поскольку им не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

В программе могут участвовать лица, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР или имевшие гражданство СССР. И даже те, у кого есть родственники, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР.

"Постановление подготовлено для реализации указа президента", - заявляется в постановлении правительства.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» С 2024 года у въезжающих в РФ "соотечественников" будут требовать подтвердить владение русским языком
» Правительство рассмотрит упрощенный порядок приема в российское гражданство для носителей русского языка
» Дмитрий Медведев утвердил перечень территорий приоритетного заселения
» Переселенцев по программе возвращения соотечественников освободят от таможенных пошлин
» Начинает работу Всемирный конгресс соотечественников
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Переселяющимся в РФ "соотечественникам" теперь не придётся подтверждать владение русским языком

  • 11:00
  • 120

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибшие и раненые, раненый в Белгородской области

  • 10:54
  • 107

Илон Маск рассказал о мощи государственной цензуры в США. Искусственный интеллект сделает её обезличенной

  • 10:26
  • 148

Относительно смерти Навального

  • 10:09
  • 160

ВСУ покидают Авдеевку

  • 08:50
  • 169

Германия обязалась помогать "полностью восстановить территориальную целостность Украины"

  • 20:39
  • 323
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru