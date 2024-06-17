 

Полицейский, из-за халатности которого сгорела семья, получил три года условно

 

В Туве суд назначил условное наказание сроком три года полицейскому, который не отреагировал на вызов от местной жительницы, просившей о помощи. Её пьяный зять угрожал жене и детям и поджёг дом со своей семьей. Двое человек, в том числе несовершеннолетний ребенок сгорели, ещё трое сумели спастись из огня.

Ранее в Кузбассе получили условные сроки в полтора-два года все полицейские, не отреагировавшие на семь вызовов, которые поступили к ним в течение нескольких часов, когда Владислав Канюс убивал Веру Пехтелеву. Почти никто из полицейских не признал вину. Им временно запретили занимать должности на госслужбе. 

В начале июня в Нальчике погибли четыре человека, которых сбил пьяный полицейский на пешеходном переходе. 

 



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