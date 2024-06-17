Из-за атак ВСУ обесточены посёлки в Белгородской и Херсонской областях, в Донецке и под Белгородом раненые

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Беспилотники ВСУ сбросили взрывные устройства на села Козинка и Глотово Белгородской области, в Козинке загорелась кровля многоквартирного дома, в Глотове повреждены четыре автомобиля, из-за повреждений ЛЭП без света остались Совхозный, Казачок, Горьковский, Чапаевский и Головчино. За сутки украинцы выпустили по Белгородской области 108 боеприпасов. При обстреле украинцами села Гора-Подол в Белгородской области ранены две женщины и мужчина.

Сёла Райское, Тополевка, Обрывки, Масловка, пгт. Днепряны и один микрорайон Новой Каховки остались без света из-за артиллерийского удара ВСУ.
В Липецкой области атакой дронов повреждён частный дом.
При украинском обстреле Петровского района Донецка ранены женщины 1984, 1973 и 1961 г.р., а также мужчина 1963 г.р.
За неделю от украинских атак в российских регионах погибли 23 мирных жителя, 64 ранены.
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