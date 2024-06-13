Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Мы уже писали про халтурную поделку релокантской студии Odd Meter, которую издания, относящиеся к страте "безнадёжной оппозиции" некоторое время назад, как по команде, начали рекламировать в качестве главного шедевра российской игровой разработки.

Разумеется, мы прекрасно понимали, что игра – мусорного класса и её восторженное продвижение такими "авторитетными" изданиями как "Meduza" (признана в России иноагентом и нежелательной организацией) и "Новая Газета Европа" (признана в России иноагентом и нежелательной организацией) – явный признак заказного PR.

Поскольку в редакциях этих и ряда других старательно подвывавших изданий сидят люди откровенно неграмотные в компьютерных играх, границы приличий они, в основном, перешли прямо со старта. Одни идиоты прям сразу так и сообщили "её уже сравнивают с Resident Evil". Ну, спасибо, хоть, что не с Гарри Поттером. Должно же быть, в конце концов, хоть что-то святое.

Впрочем, в части чистого качества игры, мы тоже можем сравнить, это не сложно.

Итак

– Resident Evil – это великий сеттинг со множеством игр, фильмов и прочих медиапродуктов, собравший за 28 лет своего существования сотни миллионов почитателей.

– Indika – бездарный мешочек с дерьмом, который не стоит потраченного на него времени игрока и который будут помнить несколько лет исключительно в связи с уголовными делами.

Об этом, впрочем, ниже. Итак, мы совершенно не собирались публиковать ничего больше именно об этой игре – начав работать в области обзора компьютерных игр, мы обнаружили для себя немало интересного и планируем в ближайшее же время начать знакомить читателей с этой тематикой на примере более достойных произведений.

Однако, к нашему удивлению, оказалось, что нашлись интересующиеся лица, которые копнули глубже. И в Интернет полились подробности, которые заставили и нас, любопытных, вернуться к теме.

Отметим также важное, но не упомянутое. Православные общественники и ранее обращали внимание на религиозную составляющую "продукта". Разумеется, после того как "ничего не произошло" и их голос не был услышан издателями и распространителями продукта, люди не успокоились и обратились в Генеральную прокуратуру. Посмотрим, что из этого выйдет. Это не первое, но что-то нам подсказывает, что и не последнее такое обращение.

Однако, публикация Московского Монитора , который вполне заслужено назвал Indika позором года, раскрыла для новые обстоятельства прооисходящего.

Прежде всего, подтвердилась оценка нашего нового автора – Дениса Кадушкина о том, что Indika – вообще не онлайн-игра, а политическое высказывание.

Московский Монитор сообщает, что, как выяснилось, польский издатель компьютерных игр 11 bit studios (и как мы подозреваем, не он один) после начала СВО обращался ко многим небольшим российским гейм-девелоперам. Поляки предлагали издавать их игры на Западе в обмен на релокацию команды публичные политические заявления с осуждением СВО.

Действия основного автора и владельца проекта Indika Дмитрия Светлова выглядят вполне вписывающимися в эту историю.

Что интересно, на следующий день после публикации Московского Монитора прямо в День России в одном из российских онлайн-изданий появилось интервью со Светловым, достаточно цинично названное «Я люблю Россию».

Дубовый образец антикризисного PR призван показать, что состав претензий к "игре" - сугубо политический. Мол, в то время как одни "восхищаются визуалом и диалогами", вторые "ругают разработчика Дмитрия Светлова за политизированный ролик".

Конечно, всё это повторяет рассказы более известных перелётных творцов о том, что только они умеют создавать в России культуру и мы здесь без них пропадём.

Реалии, однако, в том, что абсолютное большинство этих "моральных авторитетов" от культуры давно уже ничего не стоят без политической нагрузки на свои тексты и административно-тусовочных связей – обобщённые Макаревич-Пугачёва уже лет 20-30 не выпускали ничего интересного, что стоило бы внимания публики.

Такие как Светлов находятся в ещё более худшей позиции, так как у них и былые масштабные достижения отсутствуют.

То есть реальная ситуация в интервью перевёрнута с ног на голову. Не публика гнобит несчастного автора за политическую позицию, а откровенный халтурщик пытается оправдать своей политической позицией плохо сделанный, зато идейно выверенный продукт.

Продажи оцениваю хуже, чем хотелось бы... Очевидно, что путь к окупаемости будет заметно дольше, чем планировали – сообщает Светлов, ссылаясь на сложные времена.

Вообще, оценивать игры по длительности – вредная привычка– комментирует свой незаданный вопрос о том, почему игра прерывается внезапно, безо всяких логических причин автор интервью. Применительно к Indilka мы с ним согласны. Оптимальной длительностью этого продукта было бы 0 минут. Полусделанный продукт можно было и не вываливать на игроков. Однако, для качественных игр длительность – достаточно важный фактор, тут мы не видим ничего вредного.

Ещё одна очень интересная деталь из интервью

–Цену для российского рынка устанавливал издатель 11 bit studios?

–– Конечно. Зачем нужен издатель, которому нельзя довериться даже в вопросе выбора ценника!

и, ниже:

О политическом видео

– Семь месяцев назад вышло видео, где ты высказал политическую позицию. Это было требование польского издателя?

– К счастью, у издателя не было возможности ни требовать, ни давить. Он ведь нас не финансировал. Но ему по понятным причинам было важно отделить автора проекта от государства. У меня на этот счет не было возражений, моя позиция с первого дня была однозначной. Мы с ними выбрали формат видеоинтервью, которое в конце концов превратилось просто в видео.

– А если бы ты отказался от интервью?

– Дело даже не в интервью. В первую очередь была важна моя политическая позиция. Предположу, что если бы она была другой, работать вместе было бы сложнее.

– Не жалеешь, что записал то видео?

– Не жалею. До выхода видео мне вообще казалось, что оно недостаточно жесткое. Когда мы записывали интервью в Варшаве, я наговорил кучу более жестких вещей.

Собственно говоря, это саморазоблачение новоявленного кандидата в иноагенты подводит черту под любой потенциальной дискуссией о целях поддержки этого проекта поляками – им, в первую очередь была важна политическая позиция команды Indika.

Вот мы её и увидели, остальное – это попытка замаскировать политику под искусство, а агитационный медиа-продукт – под компьютерную игру.

Очевидно, что это не частная инициатива небольшой польской компании, а элемент большой глобальной стратегии по продвижению политической повестки в компьютерных играх. Поляки, в рамках этой стратегии, скорее всего просто взяли подряд.

И, вне зависимости от позиции самого Светлова, вопрос о том, чтобы взятый под крыло коллектив гейм-дизайнеров публично дистанцировался от российского государства был поставлен именно польским издателем. Полагаем, что, вне зависимости от того, какой у них там ещё бизнес, польская компания 11 bit studios должна сейчас рассматриваться, в связи с этим как политический медиапроект. Со всеми вытекающими последствиями.

Закончим обсуждение самой игры и перейдём к тому, кто её делал.

Московский Монитор опубликовал подробности:

ИП Дмитрий Валерьевич Светлов (ИНН 771876801012) как и принадлежащая Светлову компанияООО «Логариус» ИНН 7730266260 (раньше компания называлась ООО "ОддМетер", но сменила название в марте 2024 года) продолжают свою работу в России.

Бухгалтерская отчётность публична, ничто не мешает всем желающим убедиться, что бизнес Светлова собрал в 2023 году свыше 7 млн. рублей с российских заказчиков. Безналом. ИП тоже работает, можно предположить, что не в режиме пустышки.

Но кто и за что сейчас платит издателю медиа-продукта, направленного против СВО – пусть правоохранительные органы разбираются. Надеемся, они это сделают. Релокант, открыто агитирующий против России в западной прессе не должен здесь зарабатывать.

В составе появившихся в сети и проанализированных Московским Монитором материалов о корнях Indika мы видим ещё одну интересную фигуру.

Одного из топ-менеджеров Группы Компаний "Леста" Гаухар Алдиярову (или Алдыярову, в разных источниках фамилия пишется по-разному. Неизвестно почему, возможно, в российских и казахских документах написание фамилии различается).

Алдиярова длительное время ассоциируется с игрой, об этом можно прочесть на сетевых форумах и в прошлом и сейчас. В 2021 году она давала интервью как продюсер Indika.

Возникает закономерный вопрос о том, участвовала ли она в подготовке антироссийского игрового промо?

Ну и тема о коллаборации с поляками приобретает особую остроту в связи с тем что сама ГК "Леста" – один крупнейших игроков российского рынка компьютерных игр. Она – владелец игры "МирТанков" – российской версии знаменитой игры World of the Tanks, которая развивается самостоятельно после ухода владельца WoT – компании Wargaming с российского рынка после начала СВО.

Только осенью Леста оправдывалась перед российскими пользователями о том, что не имеет никакого отношения к тому, что Wargaming начала собирать донаты на поддержку ВСУ прямо посередине игрового процесса.

Оправдывалась, заметим в очень интересном формате – ни словаосуждения этого сбора мы не увидели, только клятвы в том, что Леста не платит денег Wargaming.

И вдруг – такой необычный поворот... И, ладно бы, госпожа Алдиярова была фриком-айтишником, который целиком живёт в компьютера и слабо понимает что делает. Но нет. Масса источников описывают её как "пиарщицу", то есть человека, который по своей профессии обязан понимать связь собственных личных действий на публике и репутации представляемой ею компании.

Увидим ли мы публичную оценку ГК "Леста" этой ситуации? Вопрос остаётся открытым, но, как минимум, уже очевидно, что оценивать происходящее вокруг выпуска Indika в ближайшее время будут не только частные лица, организации и журналисты. Но и государственные органы.

Сейчас мы видим, что компьютерные игры стали полем медийной атаки на Россию. И вопрос о том, как будет реализована защитная реакция на это медийное нападение – это, конечно, вопрос не только к российскому государству, но, прежде всего, к представителям российской индустрии гейм-дизайна и распространения игр. Чем более чёткой и нетерпимой будет позиция этой индустрии к зарубежным попыткам использовать игры как антироссийские политические медиа, тем, очевидно, меньше будет государственное участие в этом секторе рынка. Ну и, конечно, наоборот....

P.S. На иллюстрации к статье – руководитель проекта Indika Дмитрий Светлов радуется выходу антиправославной и антироссийской игры.



