В "Британском медицинском журнале" вышла статья, из которой следует, что ковидопрививки могли вызвать 3 млн смертей

В престижном "Британском медицинском журнале" была опубликована статья голландских учёных, которую инициировал голландский Центр детской онкологии имени принцессы Максимы. Изначально статья должна была сосредоточиться на эффективности ковидорегуляций и повышенной смертности детей от рака в бедных странах. Однако по ходу исследования "фокус" сдвинулся, и статья получилась в некоторой части о том, что смертность в наиболее ковидопривитых странах оказалась выше, чем в менее привитых. Учёные высказали предположение
, что ковидовакцины могли быть связаны с тремя миллионами избыточных смертей. После этого начался скандал (тем более бурный, что компания "Астразенека" только что отозвала свою вакцину по всему миру), и Центр детской онкологии имени принцессы Максимы открестился от результатов исследования, заявив, что это "не наша область экспертизы".
Профессора медицины из Гарварда и Стэнфорда изучили
ковидорегуляции по всему миру и не нашли подтверждения, что они имели положительный эффект.