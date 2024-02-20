Вышло крупнейшее исследование побочных эффектов ковидовакцины

Как пишет британская массовая газета "Дейли Мейл", международная коалиция экспертов проанализировала 99 миллионов случаев вакцинации, и выявила превышения риска определённых заболеваний для получателей ковидовакцин "Модерна", "Пфайзер" и "Астразенека" (результаты исследования опубликованы в журнале "Вакцина"). Так, риск отёка головного или спинного мозга для получателей ковидовакцины "Модерна" увеличился в 3,78 раза, тромбоза для получателей "Астразенеки" -- в 3,23 раза, миокардита после второй дозы "Модерны" -- в 6,1 раза, перикардита после третьей дозы "Астразенеки" -- в 6,91 раза. "Пфайзер" также увеличивал риск миокардита почти в три раза уже после первой дозы.

Тем не менее, исследователи настаивают, что риск остаётся небольшим, если учесть, что ковидовакцины вкалывались десяткам миллионов получателей.

-- "Вскоре после второй ковидопрививки у меня начались аутоиммунные проблемы. Может быть, это просто совпадение, но я думаю, что их вызвала прививка".

-- "Но ведь всё равно есть риски. А от ковида нормальный человек, без других проблем со здоровьем, выздоравливает в 99% случаев. И им ещё надо заразиться. Так что лучше не рискуйте".

-- "Говорили, что эффективность Астразенеки от 60% до 90%. А она упала почти до нуля. И когда нам расскажут, что это за новообразования в артериях, которые находили при вскрытии?"

-- "Мой родственник, врач, отказался от вакцины, которая не прошла необходимые исследования. У него были из-за этого большие проблемы, личные и финансовые. Но, видимо, он был прав!"

-- "Мы все знаем, что это ерунда. Наши родные и близкие страдали от миокардитов и инсультов с 2021 года, и ни один из этих случаев не был соотнесён с ковидной прививкой. Значит, многие случаи просто не попали на радары".

-- "Всё равно они должны были сказать нам это раньше, до того, как заставляли сделать эту прививку, чтобы у нас был выбор. А если это тогда не было известно, то нас не должны были заставлять её делать".

-- "У моего отца через две недели после первой прививки случился инсульт, который привёл к сосудистой деменции. До этого у него не было никаких случаев тромбозов или серьёзных проблем со здоровьем. Теперь он нуждается в постоянном присмотре и не узнаёт свою семью. Я уверена, что виновата эта прививка".



