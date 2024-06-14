 

Глава Росгвардии открыл памятник Дзержинскому, Кабмин указал на "отсутствие поддержки языков народов РФ"

Глава Росгвардии Виктор Золотов в канун столетнего юбилея дивизии им. Ф. Э. Дзержинского открыл памятник Дзержинскому в Балашихе.
 
Кабмин РФ заявил, что в России не хватает государственной программы содействия изданию литературы на языках народов РФ, финансированию исследований в области языков народов РФ и публикации в СМИ материалов на таких языках. Правительство предлагает принять для этого всяческие меры:

"Отсутствует государственная программа Российской Федерации в области сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации, предусматривающая обеспечение функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации, языков официального общения населения в местностях его компактного проживания и языков народов Российской Федерации, содействие изданию литературы на языках народов Российской Федерации, в том числе развитию переводческой деятельности, финансирование научных исследований в области сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации, создание условий для распространения через средства массовой информации сообщений и материалов на языках народов Российской Федерации, подготовку специалистов в указанной области, совершенствование системы образования в целях развития языков народов Российской Федерации и иные меры".

Правительство РФ настоятельно замечает, что принципом языковой госполитики РФ, в том числе в соответствии с её Конституцией, является "признание равных прав народов Российской Федерации на сохранение и всестороннее развитие своих языков".

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