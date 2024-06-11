Глава ФСБ рассказал, что мигрантов вербуют для совершения преступлений в РФ

Украина и НАТО вербуют среднеазиатских мигрантов для преступлений в России, рассказал председатель Национального антитеррористического комитета, глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей преступлений в России, занимаются их подготовкой и оснащением, и с начала военной операции ФСБ предотвратила восемь терактов в местах массового скопления людей и на гособъектах, которые готовили выходцы из стран Средней Азии. Установлена причастность украинской военной разведки к теракту в "Крокус сити холле". Всего в Центральном федеральном округе с начала СВО предотвращены 134 теракта и диверсии, раскрыты 32 ячейки международных террористических организаций.





В МВД РФ разработали схему миграционного розыска иностранных граждан, которые превысили срок пребывания на территории страны. Предлагается ограничивать их в правах на приобретение автомобиля и регистрацию брака (сейчас нелегальные мигранты в РФ имеют эти права). При этом нарушителями срока пребывания будут иностранцы, находящиеся в России свыше 90 суток без оформления документов. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве.