 

Глава ФСБ рассказал, что мигрантов вербуют для совершения преступлений в РФ

Украина и НАТО вербуют среднеазиатских мигрантов для преступлений в России, рассказал председатель Национального антитеррористического комитета, глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей преступлений в России, занимаются их подготовкой и оснащением, и с начала военной операции ФСБ предотвратила восемь терактов в местах массового скопления людей и на гособъектах, которые готовили выходцы из стран Средней Азии. Установлена причастность украинской военной разведки к теракту в "Крокус сити холле". Всего в Центральном федеральном округе с начала СВО предотвращены 134 теракта и диверсии, раскрыты 32 ячейки международных террористических организаций. 


В МВД РФ разработали схему миграционного розыска иностранных граждан, которые превысили срок пребывания на территории страны. Предлагается ограничивать их в правах на приобретение автомобиля и регистрацию брака (сейчас нелегальные мигранты в РФ имеют эти права). При этом нарушителями срока пребывания будут иностранцы, находящиеся в России свыше 90 суток без оформления документов. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве.


 


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число совершённых мигрантами преступлений в РФ в 2022 году было наибольшим за пять лет
» Показатели преступности среди мигрантов в РФ самые высокие за пять лет
» В Екатеринбурге задержали приезжих из Средней Азии, занимавшихся пропагандой терроризма
» ФСБ объявила о поимке четырех кавказцев, готовивших теракт в столице
» Глава СК РФ предложил дактилоскопировать мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Субъектность России и США.

Субъектность России и США.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Семигин снят с должности главы комитета по делам национальностей

  • 22:05
  • 57

Глава ФСБ рассказал, что мигрантов вербуют для совершения преступлений в РФ

  • 12:37
  • 257

Экс-мэр Купянска скончался в больнице, раненые в Белгородской области, погибшие в ДНР, США вооружат "Азов"

  • 12:22
  • 260

Татарстан и Чечня примут афганских мигрантов, в ХМАО мигрант держал рабов, в Вологде убита преподаватель вуза

  • 11:47
  • 294

Три четверти чёрных американцев верят в расовые теории заговора

  • 10:52
  • 231

В Карачаево-Черкессии раскрыли ОПГ из высокопоставленных чиновников

  • 10:34
  • 236
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru