В Томской области заявили, что русские дети считают себя коренными на этой земле, "хотя это не так"

Только 5 % опрошенных взрослых осведомлены, что в области проживает более 100 народов. А из числа опрошенных школьников ни один не смог дать на этот вопрос правильный ответ. Более 50 % респондентов убеждены, что количество народов, представленных в Томском регионе, ограничивается 20. Кроме того, только 15% детей правильно ответили на вопрос о том, какие народы являются коренными для Томской области - большинство школьников назвало русскую нацию, хотя это не так.