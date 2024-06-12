В Томской области заявили, что русские дети считают себя коренными на этой земле, "хотя это не так"
- 12.06.2024, 14:33,
- Новости
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Проект "Томская область - многонациональный и мультикультурный регион" победил в конкурсе на соискание грантов Президентского фонда культурных инициатив, ему выделен грант в размере 1,644 млн рублей (и ещё 907 тыс. привлечено через "софинансирование"). В обосновании заявитель (некое "частное учреждение дополнительного профессионального образования "Школа продаж") пишет
:
Только 5 % опрошенных взрослых осведомлены, что в области проживает более 100 народов. А из числа опрошенных школьников ни один не смог дать на этот вопрос правильный ответ. Более 50 % респондентов убеждены, что количество народов, представленных в Томском регионе, ограничивается 20. Кроме того, только 15% детей правильно ответили на вопрос о том, какие народы являются коренными для Томской области - большинство школьников назвало русскую нацию, хотя это не так.
Теперь томским школьникам на государственные деньги будут рассказывать, что они не являются коренными в Томской области.