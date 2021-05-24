 

Дети, предприниматели, юристы и прокуроры разошлись в оценке российского предпринимательства

 

Почти 90% российских школьников положительно относятся к предпринимательской деятельности, более 60% сами хотели бы открыть своё дело, говорится в совместном исследовании образовательной компании Maximum Education и проекта "Вдохновители":

"Опрос показал, что 88% респондентов позитивно относятся к предпринимательской деятельности. Из них 61% хотел бы открыть своё собственное дело, 27% не желают заниматься бизнесом. Еще 11% школьников ответили, что не определись со своим отношением к этому вопросу".

При запуске своего дела большинство школьников готовы прислушиваться к мнению успешного бизнесмена, чуть меньше -- ко мнению родных и близких.

 

В то же время четверо из пяти предпринимателей в России не чувствуют себя защищёнными законом и полагают, что законодательство не предоставляет им достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, свидетельствуют результаты опроса, проведённого службой специальной связи и информации ФСО России.

По словам пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опрос проводился в марте и охватил 830 респондентов: предпринимателей (215 человек), адвокатов и юристов-учёных (250) и сотрудников прокуратуры (365):

"Прокуроры, специалисты и предприниматели очень существенно разошлись в оценке законодательства. Если 78,3% сотрудников прокуратуры считают, что закон даёт честным предпринимателям достаточно гарантий (не согласны с этим 18,4%), то среди специалистов положительные оценки высказывают лишь 37,6% (отрицательные - 60,8%), а среди предпринимателей - всего 15,4% (отрицательные - 78,6%)".

О независимости и объективности правосудия заявило более 80% опрошенных сотрудников прокуратуры, но 70% опрошенных юристов и три четверти предпринимателей так не считают.

 

 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об авторитетах

Об авторитетах

Донбасс: длящийся кошмар и неумирающая надежда

Донбасс: длящийся кошмар и неумирающая надежда

Уйдя из Афганистана, американцы займут место России в Средней Азии

Уйдя из Афганистана, американцы займут место России в Средней Азии

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Работать по-русски: как могли бы выглядеть контуры новой трудовой этики в России?

Работать по-русски: как могли бы выглядеть контуры новой трудовой этики в России?

Мои любимые антисемитские книги

Мои любимые антисемитские книги

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Дети, предприниматели, юристы и прокуроры разошлись в оценке российского предпринимательства

  • 19:36
  • 133

Безработица или нехватка рабочих рук? Противоречия рынка труда

  • 18:49
  • 154

Ковидные паспорта ЕС не распространяются на российские вакцины

  • 18:35
  • 157

Российские школьники обновили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике

  • 18:25
  • 149
Об авторитетах

Об авторитетах

Неофеодализм и умаление человека

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru