Дети, предприниматели, юристы и прокуроры разошлись в оценке российского предпринимательства

Почти 90% российских школьников положительно относятся к предпринимательской деятельности, более 60% сами хотели бы открыть своё дело, говорится в совместном исследовании образовательной компании Maximum Education и проекта "Вдохновители":
При запуске своего дела большинство школьников готовы прислушиваться к мнению успешного бизнесмена, чуть меньше -- ко мнению родных и близких.
В то же время четверо из пяти предпринимателей в России не чувствуют себя защищёнными законом и полагают, что законодательство не предоставляет им достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, свидетельствуют результаты опроса, проведённого службой специальной связи и информации ФСО России.
По словам пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опрос проводился в марте и охватил 830 респондентов: предпринимателей (215 человек), адвокатов и юристов-учёных (250) и сотрудников прокуратуры (365):
О независимости и объективности правосудия заявило более 80% опрошенных сотрудников прокуратуры, но 70% опрошенных юристов и три четверти предпринимателей так не считают.