Дети, предприниматели, юристы и прокуроры разошлись в оценке российского предпринимательства

Почти 90% российских школьников положительно относятся к предпринимательской деятельности, более 60% сами хотели бы открыть своё дело, говорится в совместном исследовании образовательной компании Maximum Education и проекта "Вдохновители":

"Опрос показал, что 88% респондентов позитивно относятся к предпринимательской деятельности. Из них 61% хотел бы открыть своё собственное дело, 27% не желают заниматься бизнесом. Еще 11% школьников ответили, что не определись со своим отношением к этому вопросу" .

При запуске своего дела большинство школьников готовы прислушиваться к мнению успешного бизнесмена, чуть меньше -- ко мнению родных и близких.

В то же время четверо из пяти предпринимателей в России не чувствуют себя защищёнными законом и полагают, что законодательство не предоставляет им достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, свидетельствуют результаты опроса, проведённого службой специальной связи и информации ФСО России.

По словам пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опрос проводился в марте и охватил 830 респондентов: предпринимателей (215 человек), адвокатов и юристов-учёных (250) и сотрудников прокуратуры (365):

"Прокуроры, специалисты и предприниматели очень существенно разошлись в оценке законодательства. Если 78,3% сотрудников прокуратуры считают, что закон даёт честным предпринимателям достаточно гарантий (не согласны с этим 18,4%), то среди специалистов положительные оценки высказывают лишь 37,6% (отрицательные - 60,8%), а среди предпринимателей - всего 15,4% (отрицательные - 78,6%)".

О независимости и объективности правосудия заявило более 80% опрошенных сотрудников прокуратуры, но 70% опрошенных юристов и три четверти предпринимателей так не считают.



