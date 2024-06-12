В США за связи с террористами задержали восемь таджиков, западные СМИ пишут об их российском гражданстве

В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, которых заподозрили в связях с террористической группировкой "Исламское государство"(ИГ; запрещённая в России террористическая организация). В то же время западные СМИ ("Дейли Мейл", "Нью-Йорк Пост") концентрируются на том, что шесть таджиков имеют гражданство РФ.

Подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, однако за их деятельностью на протяжении нескольких месяцев следило ФБР.

Многодетный отец Герман Печатников (гражданин Узбекистана, дети - граждане РФ) много лет безуспешно пытается получить российское гражданство. Судьи Джамиля Синева и Риф Набиев приговорили его к выдворению из РФ.

Телеграм-канала "Анастасия Кашеварова" пишет про девочку Дашу, которая родилась в Германии у граждан России, и вот уже два года не может получить российское гражданство из-за проволочек миграционной службы города Луги Ленинградской области.