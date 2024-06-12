 

В США за связи с террористами задержали восемь таджиков, западные СМИ пишут об их российском гражданстве

 

В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, которых заподозрили в связях с террористической группировкой "Исламское государство"(ИГ; запрещённая в России террористическая организация). В то же время западные СМИ ("Дейли Мейл", "Нью-Йорк Пост") концентрируются на том, что шесть таджиков имеют гражданство РФ. 

Подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, однако за их деятельностью на протяжении нескольких месяцев следило ФБР. 

 

Многодетный отец Герман Печатников (гражданин Узбекистана, дети - граждане РФ) много лет безуспешно пытается получить российское гражданство. Судьи Джамиля Синева и Риф Набиев приговорили его к выдворению из РФ

Телеграм-канала "Анастасия Кашеварова" пишет про девочку Дашу, которая родилась в Германии у граждан России, и вот уже два года не может получить российское гражданство из-за проволочек миграционной службы города Луги Ленинградской области. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Более 90% таджиков, задержанных за рубежом за наркотики, приходятся на РФ
» Число таджиков, получающих гражданство РФ, выросло почти вдвое
» "Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как "Азов" поминает погибших в духе Германии 30-х
» Более 1000 мигрантов незаконно заселила в строительные вагончики фирма из Турции
» В Нижнем Новгороде скупали открепительные удостоверения по 100 рублей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Субъектность России и США.

Субъектность России и США.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Томской области заявили, что русские дети считают себя коренными на этой земле, "хотя это не так"

  • 14:33
  • 148

В США за связи с террористами задержали восемь таджиков, западные СМИ пишут об их российском гражданстве

  • 14:17
  • 153

58% израильтян считают, что их страну не уважают в мире

  • 13:49
  • 155

Мода на трансгендеров в Британии пошла на убыль

  • 13:28
  • 158

Погибшие и раненые в Донецке и Шебекине; генерал Шаманов заявил, что ВС РФ обмундированием похожи на партизан

  • 11:29
  • 230

На папирусе IV века н.э. оказалось записано неканоническое Евангелие о детстве Иисуса

  • 22:48
  • 709
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru