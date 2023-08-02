Более 90% таджиков, задержанных за рубежом за наркотики, приходятся на РФ

Более 90% таджиков, которых задержали за рубежом за связанные с наркотиками преступления, приходятся на РФ. За три месяца этого года за рубежом "за наркотики" задержано 308 граждан Таджикистана, из них 287 -- в РФ; у задержанных в РФ таджиков изъяли почти 50 кг наркотиков. Также имеются задержания в Узбекистане и Казахстане.

По сообщению таджикской стороны, посевы опийного мака в Афганистане выросли на треть, производство наркотиков в Таджикистане при талибах ("Талибан" -- запрещённая в РФ террористическая организация) выросло, и если в 2020 году в Таджикистане было задержано 2 тонны 425 кг афганских наркотиков, то в 2021 году после того, как талибы захватили власть, изъятие наркотиков увеличилось до 4 тонн 83 кг, в 2022 году в республике было изъято почти 5 тонн наркотиков (4 тонны 991 кг), а всего за шесть месяцев этого года в Таджикистане уже изъято 2 тонны 476 кг наркотиков.

В Курганской области силовики задержали двух 36-летних иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Во время обыска в их гостиничном номере найдено более килограмма героина. В СИЗО помещён один из задержанных.



