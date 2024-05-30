Что американцы и израильтяне думают друг о друге и войне с ХАМАС

Американский Исследовательский центр Пью публикует результаты опроса по поводу американо-израильских взаимоотношений.

57% израильтян одобряют деятельность президента США Байдена, но только 30% американцев одобряют деятельность премьер-министра США Нетаньяху. В особенности его не одобряют демократы - вдвое чаще, чем республиканцы.

Мнение израильтян о Байдене и США постепенно ухудшается (за счёт израильских арабов). Хотя и сегодня 77% израильтян хорошо относятся к США, это на 10% меньше, чем в прошлом году.

64% американцев хорошо относятся к простым израильтянам, но лишь 41% - к израильскому правительству. Эти цифры тоже понемногу снижаются, в основном за счёт молодых американцев.

72% израильтян хотели бы, чтобы США стали главной дипломатической силой, которая урегулировала бы конфликт, но только 20% американцев считают это правильным, и ещё 35% согласны на "небольшую" роль США.

Израильские арабы и евреи предсказуемо разошлись во взглядах на столкновение государства Израиль с ХАМАС. 76% евреев считают, что Израиль в этой войне преуспеет, с этим согласны 38% арабов. 74% израильских арабов считают, что ответные действия Израиля зашли слишком далеко, с этим согласны лишь 4% евреев.















