 

Что американцы и израильтяне думают друг о друге и войне с ХАМАС

Американский Исследовательский центр Пью публикует результаты опроса по поводу американо-израильских взаимоотношений. 
57% израильтян одобряют деятельность президента США Байдена, но только 30% американцев одобряют деятельность премьер-министра США Нетаньяху. В особенности его не одобряют демократы - вдвое чаще, чем республиканцы.
Мнение израильтян о Байдене и США постепенно ухудшается (за счёт израильских арабов). Хотя и сегодня 77% израильтян хорошо относятся к США, это на 10% меньше, чем в прошлом году.
64% американцев хорошо относятся к простым израильтянам, но лишь 41% - к израильскому правительству. Эти цифры тоже понемногу снижаются, в основном за счёт молодых американцев. 
72% израильтян хотели бы, чтобы США стали главной дипломатической силой, которая урегулировала бы конфликт, но только 20% американцев считают это правильным, и ещё 35% согласны на "небольшую" роль США. 
Израильские арабы и евреи предсказуемо разошлись во взглядах на столкновение государства Израиль с ХАМАС. 76% евреев считают, что Израиль в этой войне преуспеет, с этим согласны 38% арабов. 74% израильских арабов считают, что ответные действия Израиля зашли слишком далеко, с этим согласны лишь 4% евреев.




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