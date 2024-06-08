 

Для восстановления уникального ярославского храма с тысячерублёвой купюры нужно 1,7 млрд рублей

Работы по восстановлению церкви Иоанна Предтечи в Ярославле, единственного в России пятнадцатиглавого храма, церкви с тысячерублевой купюры, оцениваются в 1,7 млрд рублей, рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Была подготовлена проектная документация на храм, заявку подали на федеральный уровень. А вот сможем ли мы приступить к его ремонту в ближайшее время - не уверен, потому что цена вопроса составляет 1,7 млрд рублей.
В 1936-м году храм XVII века был включён в территорию завода, его использовали как склад для химикатов и красителей, что привело к разрушению значительной части фресок; безграмотная "реставрация" в 60-е привела к ещё большему ухудшению состояния храма. Всё это время храм продолжал находиться на территории завода (и в настоящее время с трёх сторон окружён территорией завода); из-за соседства химического предприятия происходило разрушение кирпича.

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