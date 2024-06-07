Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Очередной десяток лет с интересом наблюдаю за стратегией продвижения российских медиа и культурных проектов за рубежом. Тема эта, определённо, не легковесная. Что-то обкатывалось внутри России, что-то рождалось за контуром, но в пределах СНГ. Что-то из более-менее получившегося ушло и дальше, по просторам дальних стран и прочих континентов. Как и во всех других сферах жизни страны, набирающей жирок на полях свободного рынка при отличной ценовой конъюнктуре на рынке энергоносителей, не обошлось без упрощений и злоупотреблений.

Сейчас, в эпоху разделения и конфронтации, уже и не вспомнить, с чьих идей, чьими политтехнологами порождённые, вошли в общественную жизнь новые модели политического активизма в попытках то ли воссоздать, то ли создать с нуля гражданские нации в республиках бывшего Советского Союза. Кто был первым зачинателем некогда выглядевших неожиданно и свежо уличных акций? В столицах бывшего СССР рождались новые идеи, к которым пригляделись то ли на Старой площади, то ли на Смоленской, то ли сразу практически везде, и были таки выделены соответствующие бюджеты, и потекла работа. С разной степенью успешности.

Никто не заморачивался тем, кто был первооткрывателем уличной политической моды нулевых. Так и до сих пор, не вполне понятно, глядя на уличную публику мировых столиц, где сегодня постсоветские общины выходят на свои акции, в которых до сих пор чувствуется единственный "одобрительный росчерк” Владислава Суркова. И не понятно, кто кого косплеит, в конечном итоге. У всех свои ленточки. Свои смыслы. Но выглядит это зачастую весьма по-родственному. Как два портрета. Одного неизвестного автора. Ленточки. Флаги на щёчках. Дома и "на выезде”. Кто-то чаще, кто-то реже, и кто у кого подсмотрел - уже и не важно.

Интересным аспектом является статистика сопричастности. Всё меньше людей в эти мероприятия удаётся вовлечь организаторам. И не проблема в их вялой активности, она может быть более чем агрессивной. А в том, что время изменилось. И время старых шаблонов ушло в отставку. Вместе с Сурковым, а может быть и ранее.

"Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…”

Было время. Когда пролился дождь благословленных бюджетов, и можно было мутить медиахолдинги и разные культурные проекты в любых регионах мира. Спуская добрую часть украденного в каком-нибудь Казино Эшторил, где, по слухам, снимали самого Джеймса Бонда. Не опасаясь, что однажды с трапа самолёта сойдёт неприметный седой мужичок лет 59, в скромно примятом пиджаке московской фабрики "Большевичка” с блокнотиком и невозмутимым взглядом. Которому не в прикол будет отведывать блюда европейской кухни и дорогие напитки, и который совершенно не оценит ситуации, когда "уважаемые люди на хозяйстве” начинают динамить несчастный персонал русскоязычных газет и школ на зарплату, заботливо спуская сотни тысяч долларовых траншей в какую-нибудь рулетку, не выпуская из рук бокала. Пребываючи в полной уверенности, что нет, не приедет тот самый седой мужичок. Не посворачивает им шеи, и не поотрывает их рыхлые задницы.

Но, и это время, однако, неминуемо ушло. Растаяло. Вместе с началом Ковида. А затем и с прочими, весьма тревожными событиями. Многие проекты свёрнуты. Многие планы позаброшены. Медиа разорены. Тусовки любителей песен под гармошку поразбрелись по своим постковидным делам. Старость.

Другим постсоветским проводникам культурно-политического зарубежья в чём-то оказалось проще. Средств выделялось гораздо скромнее, хватало разве что на регулярную выпивку в кругу посольских работников и два десятка флагов. До конца не ясно по прошествии лет - у кого лица синели первыми - у посольских, или у общественных активистов. Посольских меняли чаще, активисты за последние пару лет заметно подвыдохлись. Печень, однако, пора поберечь.

И всё же, хождение и вождение строем активистов постсоветских общин, согласно методологии тоталитарных сект, плодов животворящих давно уже никому не приносит. Ибо трансформация общества, совершенно иного смысла процессы, каналы распространения информации и формирования сопричастности. Всё поменялось. Не нужны в этом бесценном "мире будущего” ни бумажные газеты, ни радиостанции, ни, чёрт возьми, уличные ораторы с мегафоном и флажком. Всё ни о чём.

Придётся поломать головы соответствующим специалистам, дабы породить что-то диаметрально новое, цепляющее. Зажигающее сердца.И путь к общественной симпатии закрыт через методики "нулевых”. Когда движение "Наши” плагиатило ранних нацболов, а потом предпринимались попытки порождать что-то более оптимистичное и обаятельное, вроде приднестровского "Прорыва” в Тирасполе.

Затем - всё кругом превратилось в монотонные колебания маятника. Из стороны в сторону. Бум-бум. Пока, в конечном итоге, очередная генерация не послала всех и всея куда подальше, тупо сосредоточившись на лентах соцсетей и видеосервисах. И на политической улице ближнего и дальнего зарубежья, в итоге, оказались в чистом виде малочисленные секты. Либо не менее малочисленные группы друзей по интересам и застольям, разделяющие помимо оных ещё и некие политические ценности, как правило радикального свойства, иначе вообще без вариантов. Но и то, это всё один - два - три десятка участников. Много денег на такие перформансы не попросишь. На казино не хватит. Да и времена походов в казино уже прошли. Мужичок в сером костюме таки, в конце концов, доедет и до европейских столиц. Или таки уже доехал. И уже таки написал, что "всё пропало”.

Есть разница восприятия местной и зарубежной аудитории. В Москве не принято было это ни объяснять, ни учитывать. Что, например, если принято группой собираться в центре столичного города Старой Европы всевозможным левым и пропалестинским активистам, то этнические общины из солидных стран на такое разнузданное поведение обычно не подписываются. Ну, разве что ирландцы в могут с пивом потанцевать возле пабов, но только раз в году, в соответствующий день, как повод выпить пива. Но, пожалуй, кроме ирландцев - и всё на этом. Выводы очевидны.

"Славянское” домино

Ещё одна не слишком выразительная страница российских проектов в любом зарубежье- упор на "славянское”. Кто был прародителем этого термина, спросить страшно. Ничего более невнятного и слабо цепляющего придумать невозможно. Но тридцать лет назад, в эпоху господина Ельцина, похоже, Администрацию Президента окружали весьма своеобразные консультанты. И, вероятно, с их нелегкой руки за пределами постсоветского пространства для брэндирования медийных, учебных и вообще всех без разбору проектов использовалось всё такое "Славянское”. Обтекаемое. Ну, в общем, ни в коем случае не дай Бог не русское. Чтоб не дай Бог не случилось какого-нибудь большого несчастья, и никто вдруг ненароком не обиделся. А то ведь "русский” - слово-то какое. Чуть что - и сразу все кругом обиделись, и закрыли лица ладошками.

Но, времена меняются. Возможно, поменяется и стиль. И пропадёт таки неловкость хотя бы на тему русскости. Помечтаем и об этом.

Пока же, навскидку, без глубоких погружений в креатив, раз всё некогда "новое” перестало быть модным, можно попробовать хотя бы на время уступить место классике. Обратить внимание на методики тех, кто весьма успешно работает столетиями. На досуге, например, натянуть штаны, и сходить в Центр Гёте или в Британский Совет, и поинтересоваться, разумеется, не вслух, - а почему, собственно, немцы и британцы свои диаспоры в дальнем зарубежье не стимулируют к проведению маршей, совершенно недоступных для понимания окружающим. А сердечки в виде флагов у них принято намазыватьна физиономии разве что на футбольных трибунах. И кричать речёвки, и махать символикой - исключительно там же. И нигде более.

Мало что объединяет людей так, как старая добрая песня. "Хор Турецкого” с песнями про "Катюшу”, конечно, хорошо. Но, может быть, можно что-нибудь ещё кроме. Потому как претензии должны быть на нечто большее, чем узнаваемость и любовь соотечественников эпохи позднего СССР. Смысл-то в том, чтобы выйти за рамки диаспоры. Чтобы восхищать и покорять сердца тех, кто не диаспора.

Перспективным направлением в продвижении русского культурного стиля должен быть, понятное дело, не распил бюджетов, а разрыв шаблонов. Под бюджет всегда можно сварганить что-нибудь рутинное, и особо никому не нужное и не увлекательное. В то время как определенные явления в сфере русского искусства зачастую перевешивают десятилетия возни скучающих чиновников "на хозяйстве”. Примерно таким разрывом шаблона были в своё время произведения Льва Толстого, проекты Сергея Дягилева. Столетие назад были, конечно, другие люди, технологии, концепции. Но когда-то Российская империя была представлена мировой публике столь эффективно, что результат той работы ощущается и по сей день. И что-то со всем этим когда-то русским людям придётся делать. Или, по крайней мере, начинать размышлять об этом.