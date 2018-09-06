 

Полгода аренды автомобилей Пенсионным фондом стоили бюджету 100 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал результаты очередного расследования, посвященного Пенсионному фонду России (ПФР). Специалистам фонда удалось выяснить, что ПФР всего за 6 месяцев тратит на аренду автомобилей около 100 миллионов рублей.

Исполнительная дирекция ведомства арендовала 6 автомобилей BMW, 22 «Тойоты Камри», 14 машин более низкого класса, а также 51 автомобиль для региональных отделений. По условиям контракта, который был заключен в конце июня, на аренду только одного BMW тратится 3,36 млн рублей, что превышает стоимость нового автомобиля.

Оппозиционеры также обратили внимание на то, что в оказании услуг на аренду автомобилей для ПФР имеются все признаки картельного сговора. В каждом из семи прошедших аукционов принимали участие всего три фирмы с одинаковыми названиями, а цена контракта снижалась не более, чем на 1%.

Напомним читателям, что ранее ФБК обнаружил у главы ПФР Антона Дроздова имущество, стоимостью почти миллиард рублей: квартиру на Патриарших прудах за 490 млн рублей, собственный подземный паркинг стоимостью 8 млн рублей, VIP автомобили общей стоимостью 12 млн рублей, две квартиры за 60 млн рублей и, разумеется, дачу на Рублевке.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Алексей Навальный
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