Полгода аренды автомобилей Пенсионным фондом стоили бюджету 100 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал результаты очередного расследования , посвященного Пенсионному фонду России (ПФР). Специалистам фонда удалось выяснить, что ПФР всего за 6 месяцев тратит на аренду автомобилей около 100 миллионов рублей.





Исполнительная дирекция ведомства арендовала 6 автомобилей BMW, 22 «Тойоты Камри», 14 машин более низкого класса, а также 51 автомобиль для региональных отделений. По условиям контракта, который был заключен в конце июня, на аренду только одного BMW тратится 3,36 млн рублей, что превышает стоимость нового автомобиля.





Оппозиционеры также обратили внимание на то, что в оказании услуг на аренду автомобилей для ПФР имеются все признаки картельного сговора. В каждом из семи прошедших аукционов принимали участие всего три фирмы с одинаковыми названиями, а цена контракта снижалась не более, чем на 1%.





Напомним читателям, что ранее ФБК обнаружил у главы ПФР Антона Дроздова имущество, стоимостью почти миллиард рублей: квартиру на Патриарших прудах за 490 млн рублей, собственный подземный паркинг стоимостью 8 млн рублей, VIP автомобили общей стоимостью 12 млн рублей, две квартиры за 60 млн рублей и, разумеется, дачу на Рублевке.





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