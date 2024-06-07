 

По официальным данным, в РФ находятся 6,5 млн мигрантов, их преступность растёт

 

По словам замначальника управления контрольно-надзорной деятельности главного управления по вопросам миграции МВД Анны Мисюревой, с 2020 года количество, находящихся в РФ иностранцев, не снижается, и в настоящее время на территории страны находятся около 6,5 млн иностранных граждан. Число задокументированных правонарушений возросло на 6% по сравнению с прошлым годом и составило 224 тыс., при этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами, выросло на 37%: с 11 до 15 тысяч; за 4 месяца 2024 года на 40% выросло число изнасилований. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что миграционная политика должна быть "под строгим контролем государства", а "сейчас это пока не так". 

В Самаре суд вынес приговор трём уроженцам Киргизии и Узбекистана, которые в октябре 2022 года жестоко избили и убили своего знакомого (причём снимали это на видео), отрезали ему голову и расчленили, но избавиться от тела не успели. Один из подсудимых получил пожизненное заключение с отбыванием в колонии особого режима, двое других — всего лишь три года один месяц и три года три месяца колонии общего режима.

В Петербурге полиция задержала нелегального мигранта из Узбекистана по подозрению в изнасиловании 78-летней пенсионерки.

В Забайкальском крае задержали двух среднеазиатских мигрантов, изнасиловавших пятнадцатилетнюю девушку, другие участники группового изнасилования объявлены в розыск.

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Таджикистана, который ранил двоих своих знакомых из переделанного оружия. С места преступления он скрылся и был объявлен в международный розыск, но потом решил вернуться в РФ, подделав анкетные данные. 

В Волгограде цыгане обворовали супермаркет, угрожали очевидцам заточкой и всячески оскорбляли русских. 

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