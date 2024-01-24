 

МВД опубликовало статистику преступлений мигрантов

Количество совершенных мигрантами преступлений в России в 2022 году выросло на 10,3%, сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов, заявив, что РФ всё равно нуждается в мигрантах и "никуда мы от этого не денемся".

Вместе с тем, если общее число преступлений мигрантов в РФ пока не сравнялось с максимумом 2013 года, то количество тяжких преступлений мигрантов растёт, превышая все прежние показатели. Эта тенденция продолжилась и в 2023 году. Член СПЧ Кирилл Кабанов опубликовал статистику, показавшую, что в 2023 году мигранты совершили на 3% преступлений меньше, чем в 2022-м, при этом доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений выросла с 37% в 2022 году до 43,2% в 2023 году, в абсолютном выражении их число возросло на 13,2% (с 14 862 до 16 831).

Продолжило рост и участие иностранных граждан в незаконном обороте наркотиков. Глава МВД России Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме 19 октября 2022 года заявил, что в стране фиксируется увеличение количества криминальных проявлений среди иностранцев, и 80% прироста доли преступлений связаны со сферой незаконного оборота наркотиков.

В особенности часто преступления совершают граждане Узбекистана (за 2022-й и первые пять месяцев 2023 года это 15841 преступление, из них 7412 тяжких), Таджикистана (10231 преступление, из них 4383 тяжких), Киргизии (5206 и 1646). Число преступлений, совершённых в РФ гражданами Азербайджана и Армении, почти одинаково, а по тяжким армяне даже немного превзошли азербайджанцев. 

 
В Москве азербайджанский подросток ударил ножом соседа-иранца, тот в тяжёлом состоянии в больнице.
В Североморске военный суд приговорил гражданина Узбекистана к девяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности.
В Якутске задержан получивший гражданство РФ уроженец Таджикистана, предположительно, зарезавший человека.


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