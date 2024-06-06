Генерал армии призвал сказать правду о целях СВО; в Институте Европы РАН считают, что НАТО может ударить по Калининграду

Генерал армии Анатолий Куликов обратился к российским властям, призвав их сказать жителям страны правду о целях специальной военной операции. В программе «Царьград.Главное» он задался вопросом, какой будет Россия по окончании боевых действий, предположив, что это будет уже совсем другая страна. «Страна изменит какие-то нынешние свои взгляды, исходя из тех уроков, которые на протяжении 30 лет преподавал нам Запад. И в экономике, и в политике. И какие-то аспекты идеологии должны вернуться», — считает Куликов. Он попросил власти РФ дать чёткий ответ на вопрос, что ждёт страну после окончания боевых действий, какова будет цена и что конкретно страна получит «на выходе».

Учения НАТО Baltic Operations 2024 могут оказаться формой прикрытия реального военного развертывания, которая перейдет в стадию удара по Калининграду, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. «Они [НАТО] могут заявить, что их силы отходят от Калининграда, а вы [Россия] покидаете какие-то территории на Украине — и третья мировая», — предупредил Межевич, добавив: - "Я считаю, что Запад готовится по-взрослому".