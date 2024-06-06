 

На фоне увеличения голода в мире ведётся борьба с сельским хозяйством

 

В 2023 году 282 миллиона человек в мире  – увеличение на 8,5% по сравнению с уже выросшим уровнем 2022 года - испытывали острый голод. В 2022 году в США каждая восьмая американская семья испытывала недостаток питания. Это происходит на фоне ужесточения регуляций, связанных с "борьбой с изменением климата".

Так, в Ирландии сельскохозяйственному приказано сократить выбросы углекислого газа на 25% в течение следующих семи лет. Это требование приведёт к уничтожению сотен тысяч единиц крупного рогатого скота.

В Канаде поставлена цель сокращения использования удобрений на 30% (включая сокращение использования навоза на органических фермах). Несмотря на то, что цены на молоко достигли рекордного уровня, канадские чиновники по-прежнему заставляют фермеров сбрасывать молоко, если они производят больше квоты. Владельцам молочных ферм запрещено раздавать молоко соседям или приютам для бездомных, а в Онтарио фермеры вообще не могут продавать молоко напрямую потребителям, а должны продавать его одному утвержденному правительством органу.

В Голландии правительство требует сокращения поголовья скота на 30% и обязательного сокращения до 95% азота (выделяется из коровьего навоза). Для достижения климатических целей планируется закрыть до 3 000 ферм.

Дания, Бельгия и Германия рассматривают аналогичную политику сокращения выбросов азота. Великобритания и США уже ввели в действие схемы, по которым фермерам будут платить за то, чтобы они не занимались сельским хозяйством. 


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