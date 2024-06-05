 

Узбек объяснил россиянину, что лучше отдаст дочь за слепого, чем за русского, потому что это "позор"

 

Житель Узбекистана объяснил российскому блогеру, что лучше отдаст дочь замуж за слепого узбека, чем за русского. Российского блогера такой ответ "сильно удивил", но он посчитал причины "очень весомыми". 

"Первая — родовая линия со стороны дочери будет прервана, дети будут русскими, узбекская кровь у них будет, однако дети всегда идут по стопам отца". «Дочери — это вклад, отдаешь другому, чтобы потом твои внуки несли твои традиции. Отдать дочку русскому — значит отдать и не получить ничего взамен», - заявил узбек.

Кроме того, религия запрещает выдавать мусульманку за немусульманина.

«Поэтому отдавать девочку за русского очень грешно, даже если он будет миллионером, даже если от этого союза наша семья станет знатной. Брать такой грех на душу никто не станет, иначе позор всему нашему роду».

Ранее в Татарстане азербайджанец убил беременную дочь, собиравшуюся замуж за русского парня, и получил за это семь лет. 

 
В Екатеринбурге мигрант напал на журналистов (в том числе ударил девушку) во время съёмки сюжета про нелегалов. Репортеры вели съёмку около миграционного центра. Они пытались взять интервью у человека, который раздавал сим-карты мигрантам без оформления и предъявления паспорта.
В Приморье суд заключил под стражу жителя Владивостока и двух иностранцев, которые обвиняются в организации незаконной миграции для 3,5 тыс. человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Антонину Фёдорову (Мартынову) приговорили к девяти годам колонии
» Гражданину Таджикистана, который истязал и сбросил с пятого этажа свою дочь, дали семь лет
» Отцу, убившему дочь за любовь к русскому парню, дали семь лет
» Патриарх Алексий призвал не отождествлять экстремизм с религией
» Канцлер ФРГ удочерил русскую девочку
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Субъектность России и США.

Субъектность России и США.

О, спорт! Ты … секс?

О, спорт! Ты … секс?

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

О кино и о смыслах

О кино и о смыслах

Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Академик РАН сообщил, что сильного ИИ не надо бояться, потому что его всегда можно будет отключить от электричества

  • 18:46
  • 183

Раненые в Запорожской, Харьковской, Курской областях. Министр обороны Германии призвал немцев готовиться к войне

  • 18:26
  • 174

Родственники Кадырова заняли не менее 33 государственных должностей

  • 17:35
  • 195

Узбек объяснил россиянину, что лучше отдаст дочь за слепого, чем за русского, потому что это "позор"

  • 15:35
  • 229

"Вован и Лексус" поговорили с Клаусом Швабом о наследии Киссинджера и войне на Украине

  • 15:17
  • 191

Европейские евреи жалуются, что за левых нельзя голосовать, т.к. они поддерживают антисемитизм, а за правых - поскольку "исторически поддерживали антисемитизм"

  • 15:02
  • 213
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru