Узбек объяснил россиянину, что лучше отдаст дочь за слепого, чем за русского, потому что это "позор"

Житель Узбекистана объяснил российскому блогеру, что лучше отдаст дочь замуж за слепого узбека, чем за русского. Российского блогера такой ответ "сильно удивил", но он посчитал причины "очень весомыми".

"Первая — родовая линия со стороны дочери будет прервана, дети будут русскими, узбекская кровь у них будет, однако дети всегда идут по стопам отца". «Дочери — это вклад, отдаешь другому, чтобы потом твои внуки несли твои традиции. Отдать дочку русскому — значит отдать и не получить ничего взамен», - заявил узбек.

Кроме того, религия запрещает выдавать мусульманку за немусульманина.

«Поэтому отдавать девочку за русского очень грешно, даже если он будет миллионером, даже если от этого союза наша семья станет знатной. Брать такой грех на душу никто не станет, иначе позор всему нашему роду».

Ранее в Татарстане азербайджанец убил беременную дочь, собиравшуюся замуж за русского парня, и получил за это семь лет.