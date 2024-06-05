Европейские евреи жалуются, что за левых нельзя голосовать, т.к. они поддерживают антисемитизм, а за правых - поскольку "исторически поддерживали антисемитизм"

Европейским евреям буквально не за кого голосовать на выборах в Европарламент (состоятся с 6 по 9 июня), пожаловался глава Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт. «Как еврей и раввин, я, как и многие мои единоверцы, сталкиваюсь с растущей дилеммой в своих политических предпочтениях», — сказал Гольдшмидт. Дилемма такая: демократические левые партии «стали чаще критиковать Израиль и сочувствовать растущему антисемитизму на континенте», а правые партии поддерживают Израиль, но голосовать за них всё равно не комильфо, потому что они «исторически поддерживали антисемитизм».