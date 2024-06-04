 

В ДНР погибшая и раненые, продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось

 

В результате обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница. Обстрел вёлся с использованием кассетных боеприпасов. На месте происшествия (в Никитовском районе Горловки) множество небольших воронок, неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы и их фрагменты.

Двое мирных жителей ранены в Донецке в результате сброса боеприпасов с дрона на частный автомобиль.

В белгородских Ясных Зорях украинский дрон также ударил по частному автомобилю, но в этот момент там никого не было. Автомобиль повреждён.

Продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось, потому что ВСУ "подтянули резервы", сообщает глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

 

 


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