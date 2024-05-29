 

Джоан Роулинг сказала, что величайшую угрозу для прав женщин представляют трансгендеры

Автор "Гарри Поттера" и многих других книг, пятидесятивосьмилетняя британская писательница Джоан Роулинг публично заявила, что для прав женщин наиболее опасна деятельность трансгендеров. Она призналась, что сожалеет, что не включилась в борьбу с трансгендерным активизмом гораздо раньше, и добавила, что если бы она этого так и не сделала, ей "было бы стыдно до конца дней". 
"Я пришла к выводу, что социально-политическое движение, настаивающее на том, что "транс-женщины - это женщины", не было ни добрым, ни терпимым, а в действительности было глубоко женоненавистническим, регрессивным, опасным в некоторых целях и откровенно авторитарным в тактике", - пишет Роулинг. 
Кроме того, она отметила ужасные медицинские последствия при внедрении гендерной идеологии в среде молодых людей с неустойчивой психикой и подчеркнула, что "мы являемся свидетелями величайшего в моей жизни посягательства на права, которые, как думали наши праматери, они гарантировали всем женщинам".
Роулиг начала публично критиковать трансгендерный активизм в декабре 2019 года. Она пишет, что некоторые её близкие "умоляли" её этого не делать. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Шотландская полиция: если насильник объявит себя женщиной -- он будет считаться женщиной
» МОК: спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в какой чувствуют себя лучше
» Алексей Навальный вошел в ТОП 25 самых влиятельных героев Интернета
» Роулинг пришла за Гарри Поттером
» Гарри Поттер узнает свои оценки
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

О кино и о смыслах

О кино и о смыслах

Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Джоан Роулинг сказала, что величайшую угрозу для прав женщин представляют трансгендеры

  • 21:05
  • 176

Раненые в Белгородской области, в Запорожской говорят о необходимости санитарной зоны на правобережье Днепра

  • 20:38
  • 182

В РФ не будут публиковаться данные о производстве бензина

  • 20:14
  • 186

Украинцы вербуют мигрантов из Средней Азии для диверсий в РФ, на переселение из приграничья Курской области в 2023-м ушло более 2 млрд

  • 14:28
  • 239

Уполномоченная по правам человека Москалькова удивлена решением суда об аресте генерала Попова

  • 12:37
  • 260

Глава МЧС призвал россиян дарить близким сумку безопасности

  • 12:29
  • 247
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru