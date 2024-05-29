Джоан Роулинг сказала, что величайшую угрозу для прав женщин представляют трансгендеры

Автор "Гарри Поттера" и многих других книг, пятидесятивосьмилетняя британская писательница Джоан Роулинг публично заявила, что для прав женщин наиболее опасна деятельность трансгендеров. Она призналась, что сожалеет, что не включилась в борьбу с трансгендерным активизмом гораздо раньше, и добавила, что если бы она этого так и не сделала, ей "было бы стыдно до конца дней".

"Я пришла к выводу, что социально-политическое движение, настаивающее на том, что "транс-женщины - это женщины", не было ни добрым, ни терпимым, а в действительности было глубоко женоненавистническим, регрессивным, опасным в некоторых целях и откровенно авторитарным в тактике", - пишет Роулинг.

Кроме того, она отметила ужасные медицинские последствия при внедрении гендерной идеологии в среде молодых людей с неустойчивой психикой и подчеркнула, что " мы являемся свидетелями величайшего в моей жизни посягательства на права, которые, как думали наши праматери, они гарантировали всем женщинам".

Роулиг начала публично критиковать трансгендерный активизм в декабре 2019 года. Она пишет, что некоторые её близкие "умоляли" её этого не делать.