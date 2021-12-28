Талибы открыли огонь по протестующим женщинам

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыли огонь по женщинам, устроившим демонстрацию протеста в Кабуле. Это произошло в районе расположения больницы итальянской гуманитарной организации Emergency.

За несколько дней до этого талибы запретили женщинам отправляться в поездки далее чем на 72 километра от дома без сопровождения родственника-мужчины.

Резко ограничены возможности женщин работать и учиться. Правительство талибов объясняет это тем, что не может обеспечить безопасность женщин.