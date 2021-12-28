Талибы открыли огонь по протестующим женщинам
- 28.12.2021, 21:03,
- Новости
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Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыли огонь
по женщинам, устроившим демонстрацию протеста в Кабуле. Это произошло в районе расположения больницы итальянской гуманитарной организации Emergency.
За несколько дней до этого талибы запретили
женщинам отправляться в поездки далее чем на 72 километра от дома без сопровождения родственника-мужчины.
Резко ограничены возможности женщин работать и учиться. Правительство талибов объясняет это тем, что не может обеспечить безопасность женщин.
В Германии два брата -- выходцы из Афганистана -- убили и расчленили свою сестру
за то, что она посмела вести западный образ жизни, не носить головной платок и развестись с мужем, за которого была выдана замуж в 16 лет.