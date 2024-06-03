 

Глава РАН рассказал о недостатках ЕГЭ

 

Большая проблема с кадрами в российской науке связана в том числе с результатами единого государственного экзамена, и со школой в целом, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Так, РАН обеспокоена числом сдающих ЕГЭ по физике: за последние несколько лет оно значительно сократилось. «Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики», — подчеркнул Красников.

Отказываться от ЕГЭ и менять процедуру сдачи итоговой аттестации, по его мнению, пока преждевременно, но дети "стали меньше думать и больше угадывать".

В то же время нехватка кадров не связана с отъездом учёных после начала специальной военной операции, мобилизации и введения санкций против России, сказал Красников. Он отметил, что из 1900 членов РАН уехали только четыре человека, и они не занимались науками, связанными с военно-промышленным комплексом.

Также глава РАН указал, что у академии "есть вопросы" ко многим учебникам, и не только по историческим ("которые очень быстро меняются"), но и по другим специальностям. По закону на РАН не возложена экспертная функция, но специалисты хотели бы просматривать содержание учебников. 
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APN.ru