Глава РАН рассказал о недостатках ЕГЭ

Большая проблема с кадрами в российской науке связана в том числе с результатами единого государственного экзамена, и со школой в целом, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Так, РАН обеспокоена числом сдающих ЕГЭ по физике: за последние несколько лет оно значительно сократилось. «Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики», — подчеркнул Красников.

Отказываться от ЕГЭ и менять процедуру сдачи итоговой аттестации, по его мнению, пока преждевременно, но дети "стали меньше думать и больше угадывать".

В то же время нехватка кадров не связана с отъездом учёных после начала специальной военной операции, мобилизации и введения санкций против России, сказал Красников. Он отметил, что из 1900 членов РАН уехали только четыре человека, и они не занимались науками, связанными с военно-промышленным комплексом.