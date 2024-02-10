Уровень российской военной медицины позволяет вернуть 98% раненых на поле боя

Достижения медицинской науки и современные российские технологии позволяют вернуть в строй почти всех раненых, на поле боя возвращаются 98% бойцов, получивших травмы, также удается восстанавливать пострадавших с очень тяжелыми ожогами в 70% случаев, рассказал глава Российской академии наук Геннадий Красников.

По его словам, подвиг отечественных ученых и врачей также позволяет вернуть в строй 80 процентов военнослужащих, перенесших ампутации. Срок восстановления травмированных бойцов сократился за счёт появления новых материалов, которые позволяют генерировать костную ткань.

Также Красников отметил, что научное сообщество в период СВО очень быстро разработало новые материалы, позволившие создать уникальные по защитным свойствам бронежилеты.

Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех.