 

Уровень российской военной медицины позволяет вернуть 98% раненых на поле боя

 

Достижения медицинской науки и современные российские технологии позволяют вернуть в строй почти всех раненых, на поле боя возвращаются 98% бойцов, получивших травмы, также удается восстанавливать пострадавших с очень тяжелыми ожогами в 70% случаев, рассказал глава Российской академии наук Геннадий Красников.

По его словам, подвиг отечественных ученых и врачей также позволяет вернуть в строй 80 процентов военнослужащих, перенесших ампутации. Срок восстановления травмированных бойцов сократился за счёт появления новых материалов, которые позволяют генерировать костную ткань.

Также Красников отметил, что научное сообщество в период СВО очень быстро разработало новые материалы, позволившие создать уникальные по защитным свойствам бронежилеты.

Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России разработан метод безошибочной диагностики огнестрельных ранений
» Украинцы запретили передавать еду заблокированным в Лавре паломникам и требуют от учителей вернуть пособия
» МИД предложил россиянам, вернувшимся из-за рубежа без уведомления, вернуть деньги
» МИД Великобритании: Россия обязана вернуть Крым Украине
» Глава правительства подвел предварительные итоги вчерашних событий в Нальчике
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Самодостаточность стран спасет мир от США

Самодостаточность стран спасет мир от США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области ранены трое рабочих

  • 12:54
  • 213

В отчёте американского Министерства юстиции президент Байден описан как "пожилой человек с плохой памятью"

  • 12:40
  • 212

В Британии беженцы-мусульмане переходят в христианство, чтобы получить убежище

  • 12:25
  • 208

В России стало больше тех, кто считает, что любая цензура недопустима

  • 11:50
  • 210

Уровень российской военной медицины позволяет вернуть 98% раненых на поле боя

  • 11:36
  • 205

В Самаре обнаружили 80 новых россиян, не нашедших военкомат; ФАДН высказалось о детях мигрантов, которые не социализируются

  • 21:26
  • 370
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru