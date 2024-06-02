Раненые в Белгородской, Курской областях и ДНР; в Белгородской области погиб заместитель главы районной администрации

Украинцы атакуют Белгородскую область: в Головчине ранен
мирный житель, повреждён продуктовый магазин; в Грайвороне повреждены три автомобиля; в Ивне также повреждён
продуктовый магазин; в Вознесеновке и Муроме ранены
три мирных жителя, одна женщина в тяжёлом состоянии, повреждены восемь частных домов. Без света
временно остаются поселок Прилесье, сёла Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка. При детонации боеприпаса погиб
заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений — Андрей Веденин и Игорь Шевляков — получили незначительные ранения. При обстреле Шебекина ранены
шестеро, повреждены три пассажирских автобуса, два грузовых автомобиля и четыре легковых автомобиля, на территории трех частных жилых домовладений выбило окна, повреждены объекты на территории двух промышленных предприятий, посечена спортивная площадка.
В ДНР в результате обстрелов за день ранены восемь человек, 21 жилое здание получило повреждение, обстрелу подверглись также здание пенсионного фонда в Горловке и производственная инфраструктура завода «Силур» в Харцызске.
В Херсонской области ранена мирная жительница - продавец в магазине в Днепрянах, в Новой Каховке разрушен частный дом, в Каховке дрон ударил по АЗС.