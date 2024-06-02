Раненые в Белгородской, Курской областях и ДНР; в Белгородской области погиб заместитель главы районной администрации

три пассажирских автобуса, два грузовых автомобиля и четыре легковых автомобиля, на территории трех частных жилых домовладений выбило окна, повреждены объекты на территории двух промышленных предприятий, посечена спортивная площадка. Украинцы атакуют Белгородскую область: в Головчине ранен мирный житель, повреждён продуктовый магазин; в Грайвороне повреждены три автомобиля; в Ивне также повреждён продуктовый магазин; в Вознесеновке и Муроме ранены три мирных жителя, одна женщина в тяжёлом состоянии, повреждены восемь частных домов. Без света временно остаются поселок Прилесье, сёла Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка. При детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений — Андрей Веденин и Игорь Шевляков — получили незначительные ранения. При обстреле Шебекина ранены шестеро, повреждены

В Курской области недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, ранены три мирных жителя.