Раненые в Белгородской, Курской областях и ДНР; в Белгородской области погиб заместитель главы районной администрации

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Украинцы атакуют Белгородскую область: в Головчине ранен мирный житель, повреждён продуктовый магазин; в Грайвороне повреждены три автомобиля; в Ивне также повреждён продуктовый магазин; в Вознесеновке и Муроме ранены три мирных жителя, одна женщина в тяжёлом состоянии, повреждены восемь частных домов. Без света временно остаются поселок Прилесье, сёла Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка. При детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко, глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений — Андрей Веденин и Игорь Шевляков — получили незначительные ранения. При обстреле Шебекина ранены шестеро, повреждены три пассажирских автобуса, два грузовых автомобиля и четыре легковых автомобиля, на территории трех частных жилых домовладений выбило окна, повреждены объекты на территории двух промышленных предприятий, посечена спортивная площадка. 
В Курской области недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, ранены три мирных жителя.
В ДНР в результате обстрелов за день ранены восемь человек, 21 жилое здание получило повреждение, обстрелу подверглись также здание пенсионного фонда в Горловке и производственная инфраструктура завода «Силур» в Харцызске.

В Херсонской области ранена мирная жительница - продавец в магазине в Днепрянах, в Новой Каховке разрушен частный дом, в Каховке дрон ударил по АЗС.

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