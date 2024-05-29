 

Раненые в Белгородской области, в Запорожской говорят о необходимости санитарной зоны на правобережье Днепра

Украинцы многократно атакуют Белгородскую область. В Новостроевке-Второй при сбросе боеприпаса с беспилотника ранен мирный житель. В Богун-Городке украинцы атаковали машину с мирными жителями, обошлось без пострадавших, автомобиль повреждён. В селе Безымено атакованы коммерческий объект и "Газель". В Муроме обстреляны культурный центр и фельдшерско-акушерский пункт. Обстреляны хутор Стадников, Шебекино и Новая Таволжанка, в Стадникове ранена мирная жительница. Также обстреляно село Байцуры, повреждены сельхозпредприятие и сельхозтехника. 
В Курской области атакованы Успеновка и Гордеевка, начался пожар, повреждена ЛЭП.
Ранее стало известно о четверых раненых в ДНР. 

Для защиты Энергодара и Запорожской атомной электростанции от обстрелов ВСУ необходимо создание санитарной зоны по правому берегу Днепра, сказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 

«Для того чтобы она была, необходимо зачищать от нацистов и правый берег Днепра, где они в Никополе, Томаковке, Марганце осуществляют обстрелы».

 


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