Раненые в Белгородской области, в Запорожской говорят о необходимости санитарной зоны на правобережье Днепра

Для защиты Энергодара и Запорожской атомной электростанции от обстрелов ВСУ необходимо создание санитарной зоны по правому берегу Днепра, сказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Для того чтобы она была, необходимо зачищать от нацистов и правый берег Днепра, где они в Никополе, Томаковке , Марганце осуществляют обстрелы».