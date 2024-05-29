Раненые в Белгородской области, в Запорожской говорят о необходимости санитарной зоны на правобережье Днепра

Украинцы многократно атакуют Белгородскую область. В Новостроевке-Второй при сбросе боеприпаса с беспилотника ранен
мирный житель. В Богун-Городке украинцы атаковали машину
с мирными жителями, обошлось без пострадавших, автомобиль повреждён. В селе Безымено атакованы коммерческий объект и "Газель". В Муроме обстреляны
культурный центр и фельдшерско-акушерский пункт. Обстреляны хутор Стадников, Шебекино и Новая Таволжанка, в Стадникове ранена
мирная жительница. Также обстреляно
село Байцуры, повреждены сельхозпредприятие и сельхозтехника.
Для защиты Энергодара и Запорожской атомной электростанции от обстрелов ВСУ необходимо создание санитарной зоны по правому берегу Днепра, сказал председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Для того чтобы она была, необходимо зачищать от нацистов и правый берег Днепра, где они в Никополе, Томаковке, Марганце осуществляют обстрелы».