У "трансгендерных мужчин" в 28 лет начались тяжелейшие симптомы постменопаузы

95% участвовавших в исследовании
"трансгендерных мужчин" - то есть женщин, принимавших тестостерон, чтобы развить мужские вторичные половые признаки, - в среднем, в возрасте 28 лет столкнулись с недержанием мочи и проблемами с мочевым пузырём и кишечником, характерными для постменопаузы. Недержанием страдает каждый четвёртый "трансгендерный мужчина", это втрое чаще, чем бывает у нормальных женщин. 53% испытывают сексуальную дисфункцию.
Ранее стало известно
, что в Британии каждый четвёртый "трансгендер", поступающий в университет, состоит на учёте у местных властей, в то время как из числа нормальных абитуриентов того же возраста это каждый двадцатый. Также выяснилось, что "трансгендеров" преимущественно поставляют либо самые неблагополучные районы, либо, напротив, частные школы. Почти половина трансгендерных абитуриентов - 47% - заявляют об инвалидности, по сравнению с 12% своих сверстников, не считающих себя "другого пола".
Более пятой части трансгендеров - 22% - заявляют о психическом расстройстве, по сравнению с тремя процентами в целом.