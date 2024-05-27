У "трансгендерных мужчин" в 28 лет начались тяжелейшие симптомы постменопаузы

очти половина трансгендерных абитуриентов - 47% - заявляют об инвалидности, по сравнению с 12% своих сверстников, не считающих себя "другого пола". Более пятой части трансгендеров - 22% - заявляют о психическом расстройстве, по сравнению с тремя процентами в целом.

Ранее стало известно , что в Британии каждый четвёртый "трансгендер", поступающий в университет, состоит на учёте у местных властей, в то время как из числа нормальных абитуриентов того же возраста это каждый двадцатый. Также выяснилось, что "трансгендеров" преимущественно поставляют либо самые неблагополучные районы, либо, напротив, частные школы. П