 

Около 7,5 млн россиян ограничены в выезде из РФ из-за долгов

Число невыездных россиян-должников к началу лета превысило 7 млн человек, сообщает Федеральная служба судебных приставов РФ: "По состоянию на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств".

В 2022 году к началу июня действовали 5,5 млн постановлений об ограничении права выезда, к июню 2021 года - 5,1 млн постановлений.

За первые четыре месяца с начала 2024 года по исполнительным производствам, где применялось временное ограничение на выезд, с должников было взыскано 28,2 млрд рублей в пользу различных взыскателей. В 2019 году с невыездных должников к лету взыскали 7 млрд рублей, а за первые 4 месяца 2017 года - 9 млрд рублей.


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APN.ru