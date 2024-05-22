 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Белгородской области и Лисичанске

 

Украинские беспилотники атаковали село Беленькое в Белгородской области. Один мирный житель погиб, второй госпитализирован. В Шебекинском городском округе ранена женщина, повреждены четыре частных дома. На участке железной дороги Белгород - Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети. В Тишанке после взрыва дрона-камикадзе загорелась "Газель", повреждён коммерческий объект. В Старом Хуторе обстрелом повреждены два жилых дома, медицинский пункт и ЛЭП. Дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю на заправке в Грайвороне, машина сгорела, ранен работник АЗС.

В Алёшках Херсонской области в результате удара украинского беспилотника ранен пятилетний ребёнок.

В Лисичанске, ЛНР, украинцы ударили "хаймарсами" по двум жилым девятиэтажкам, дома сильно повреждены, есть раненые, как минимум, один человек погиб.

Также нанесён удар по жилому дому в Энергодаре (Запорожская область), дом повреждён. Зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. По Каменке-Днепровской нанесён удар с использованием дымовых снарядов, разрушены частные дома и тепличные хозяйства.

В Пролетарском районе Донецка обстрелян частный сектор, минимум два дома сгорели.

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