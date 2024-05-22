 

Мусульманские лидеры в Москве и Подмосковье заявили, что запрещение никаба ущемляет права

 

Запрет на ношения никаба (головной убор для женщин с прорезью для глаз, закрывающий лицо) может вызвать напряженность в обществе, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. По его мнению, это ограничение будет выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции, а мусульманские страны воспримут это как репрессии в отношении ислама.

То же заявил председатель мусульманской общины Химок Камиль Маннапов, назвав никаб "частью мусульманской традиции". По его словам, запрет никаба может «разжечь определенные настроения в обществе» даже при том, что, по словам самого же Аляутдинова, практика ношения никаба не имеет в России широкого распространения, а представляет собой «какие-то единичные случаи».

При этом полный запрет или ограничения на никаб (например, нельзя носить в госучреждениях) действуют в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Индонезии и некоторых других преимущественно мусульманских странах.


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