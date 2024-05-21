 

В Таджикистане запретили женщинам закрывать лицо, глава СПЧ считает, что это должно быть запрещено и в России

Парламент Таджикистана полностью запретил ношение в стране паранджи (никаба), внеся поправки в закон о регулировании обычаев и традиций. Ранее таким женщинам было запрещено входить в государственные учреждения страны. Власти Таджикистана указывают, что ношение платков, скрывающих женские лица, противоречит культуре страны.
В РФ ношение паранджи не запрещено, что служит дополнительным стимулом притока исламистов, которых по этому признаку выдавливают из среднеазиатских стран. Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил необходимость такого запрета. Также он указал на недопустимость положения, когда жёны мигрантов, получающих российское гражданство, не знают русского языка, и на опасность создания в стране мигрантских анклавов. По его мнению, "их не создают специально, просто мигранты тянутся друг к другу", но "в анклавах перестаёт работать закон". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Талибы запретили афганским мужчинам брить бороды
» «Иностранным агентам» официально запрещено участвовать в выборах
» Гастарбайтеры тест на знание русского языка сдавать не собираются
» Иностранцы не станут преемниками Путина.
» Фрадкова лишили двойного гражданства
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

О кино и о смыслах

О кино и о смыслах

Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Таджикистане запретили женщинам закрывать лицо, глава СПЧ считает, что это должно быть запрещено и в России

  • 08:53
  • 9

ООН отклонила резолюцию России о вооружениях в Космосе и продолжит считать Зеленского президентом Украины

  • 08:38
  • 61
О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

Пора приоткрыть завесу тайны

Прокурор МУС запросил ордер на арест ряда израильских лидеров и руководителей ХАМАС

  • 16:24
  • 261

Россия не должна стать жертвой царства кривых зеркал Гегемона

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru