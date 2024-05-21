В Таджикистане запретили женщинам закрывать лицо, глава СПЧ считает, что это должно быть запрещено и в России

Парламент Таджикистана полностью запретил
ношение в стране паранджи (никаба), внеся поправки в закон о регулировании обычаев и традиций. Ранее таким женщинам было запрещено входить в государственные учреждения страны. Власти Таджикистана указывают, что ношение платков, скрывающих женские лица, противоречит культуре страны.
В РФ ношение паранджи не запрещено, что служит дополнительным стимулом притока исламистов, которых по этому признаку выдавливают из среднеазиатских стран. Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил
необходимость такого запрета. Также он указал
на недопустимость положения, когда жёны мигрантов, получающих российское гражданство, не знают русского языка, и на опасность создания в стране мигрантских анклавов. По его мнению, "их не создают специально, просто мигранты тянутся друг к другу", но "в анклавах перестаёт работать закон".