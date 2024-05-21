Отец Лии Заурбековой заявил, что чеченка не может стать женой немусульманина, и что друг его дочери "будет наказан"

"Лию никто не отпускал. Всё делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан (...)

Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы".