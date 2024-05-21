Отец Лии Заурбековой заявил, что чеченка не может стать женой немусульманина, и что друг его дочери "будет наказан"

Отец девятнадцатилетней чеченки Лии Заурбековой, которая сбежала за границу от своей семьи, прокомментировал
побег дочери. По словам главы семейства, девушке нельзя влюбляться ни в кого, кроме чеченцев, а дочь свою он не бил, раз это не зафиксировано видеозаписью. Её парня, по словам Заурбекова, ждёт наказание, да и сама Лия, чтобы вот так ослушаться, должна была быть "сумасшедшей".
"Лию никто не отпускал. Всё делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан (...) Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы".
По словам чеченца, выход может быть только один: возлюбленный дочери должен принять ислам. Иначе последует наказание, в том числе и для Лии.
«Чётких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей».
Сама Лия боится
преследования со стороны семьи, тем более что к "этому делу проявляет внимание Делимханов" (депутат Государственной думы). В записанном видеообращении она рассказала
, что московские полицейские сначала не хотели помогать ей и упрекали за то, что она ушла от родителей, но когда Лию чеченцы стали хватать, а её молодого человека избивать прямо возле полицейского участка, полиции в конце концов пришлось вмешаться.