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Прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галланта, лидера ХАМАС Яхьи Синвара, лидера «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.
 
Редакция АПН напоминает, что после того, как МУС выдал ордера на арест Президента РФ Владимира Путина и ордер на и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, эта организация по российским законам должна рассматриваться как организатор попытки незаконного захвата власти в Российской Федерации, а её руководство должно понести уголовное ответственность или же стать законной военной целью.
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