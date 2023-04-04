Известие, что МУС выдал ордер на арест президента Путина, вызвало у россиян недоумение и равнодушие
- 04.04.2023, 20:34,
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"Левада-центр" (признан в РФ иноагентом) провёл опрос
и выяснил, что 56% россиян слышали о том, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Среди москвичей об этом осведомлены 70%.
У 34% российских граждан это событие вызвало недоумение, а 31% не испытали никаких особых чувств. 22% опрошенных испытали возмущение или гнев, 5% -- тревогу или страх, 3% россиян испытали удовлетворение.