Известие, что МУС выдал ордер на арест президента Путина, вызвало у россиян недоумение и равнодушие

"Левада-центр" (признан в РФ иноагентом) провёл опрос и выяснил, что 56% россиян слышали о том, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Среди москвичей об этом осведомлены 70%.

У 34% российских граждан это событие вызвало недоумение, а 31% не испытали никаких особых чувств. 22% опрошенных испытали возмущение или гнев, 5% -- тревогу или страх, 3% россиян испытали удовлетворение.







