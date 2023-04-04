 

Известие, что МУС выдал ордер на арест президента Путина, вызвало у россиян недоумение и равнодушие

"Левада-центр" (признан в РФ иноагентом) провёл опрос и выяснил, что 56% россиян слышали о том, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Среди москвичей об этом осведомлены 70%.
У 34% российских граждан это событие вызвало недоумение, а 31% не испытали никаких особых чувств. 22% опрошенных испытали возмущение или гнев, 5% -- тревогу или страх, 3% россиян испытали удовлетворение. 
 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Признаваемый Таджикистаном суд выдал ордер на арест президента РФ
» 9% россиян положительно относятся к Навальному
» Суд выдал ордер на арест действующего президента Гватемалы
» Шведский суд решил не отменять ордер на арест Джулиана Асанджа
» Бразилия также собирается судить Бориса Березовского
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Быть уникальным – значит быть как все

Быть уникальным – значит быть как все

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 5 846
Литературные сапёры и их старатели

Литературные сапёры и их старатели

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

По данным ВОЗ, каждый шестой человек детородного возраста в мире бесплоден

  • 21:43
  • 153

Известие, что МУС выдал ордер на арест президента Путина, вызвало у россиян недоумение и равнодушие

  • 20:34
  • 194

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую и Брянскую области, в Горловке обстрелян детсад

  • 16:53
  • 240

Билл Гейтс выступил против ограничения обучения "искусственного интеллекта"

  • 16:18
  • 236

Финляндия стала 31-м членом НАТО

  • 16:11
  • 260

Кадыров заявил, что мусульмане воюют в Донбассе вместо русских православных

  • 10:38
  • 408
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru