 

Объём вложений в Москву за пять лет вырос вдвое и в 2023 году составил 6,8 трлн рублей

Двукратный рост инвестиций в основной капитал Москвы зафиксировали за последние пять лет, по итогам 2023 года объем вложений составил порядка 6,8 трлн рублей, сказал мэр столицы Сергей Собянин, заявив, что Москва - "безусловный лидер по привлечению инвестиций среди регионов РФ". 

Как пишет "ТАСС", Собянин отметил среди крупнейших реализованных в 2023 году проектов - индустриальный парк "Руднево", где производят банкоматы, беспилотники, медизделия и другую инновационную продукцию; проспект Багратиона - первая платная скоростная автодорога в столице, построенная в рамках концессионного соглашения;  центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий в рамках государственно-частного партнерства в сфере экологии - из переработанной техники делают сырье для новых автодеталей, стройматериалов, напольного покрытия; два крупных фармацевтических завода на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" - многие препараты раньше в России не производились; производство лазерных станков на площадке ОЭЗ "Печатники" - в ассортименте предприятия свыше 200 видов изделий.


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APN.ru