Доход Москвы в 2023 году вырастет на 12%, а объём её госдолга за 9 мес. вырос до 265 млрд рублей

Доходы Москвы по итогам 2023 года к уровню прошлого года увеличатся на 12%, тогда как в среднем рост столичных доходов составляет порядка 7%, сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Проект столичного бюджета был сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы. В предстоящие три года доходы предусмотрены в следующих объемах: в 2024 году - 4,3 трлн рублей; в 2025 году - 4,6 трлн рублей; в 2026 году - 4,9 трлн рублей. Среднегодовой рост составляет порядка 7%. При этом Московская область и Москва лидируют по объёмам госдолга:

На 1 октября 2023 года самый высокий объем государственного долга наблюдается в Московской области – 322,9 миллиардов рублей. За девять месяцев текущего года объем областного госдолга вырос на 11,4%. На втором месте – Москва, чей госдолг составляет 264,7 миллиарда рублей (+69,7%).

Руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова также заявила, что "ключевыми факторами роста экономики в прогнозном периоде будут являться: продолжение активного внедрения российских технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования, комплектующих и готовой продукции из недружественных государств; реализация комплекса мер поддержки бизнеса и в первую очередь городской промышленности, а также малого и среднего предпринимательства; сохранение стабильной ситуации на рынке труда".

Однако в Российском союзе промышленников и предпринимателей говорят, что большинство компаний не готовы замещать иностранную продукцию собственными силами. "Как заявили респонденты, развитие производства осложняется нехваткой компетенций и ёмкости рынка, а также малыми возможностями для экспорта".

Таксист Эркин Хусаинов, выходец из Киргизии, рассказал, что в Москве можно заработать и сто, и сто пятьдесят тысяч рублей в месяц. В среднем по России таксисты зарабатывают 60 тыс.

