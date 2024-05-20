 

Симоньян рассказала, чем недовольны офицеры и сколько должны получать генералы

 

Российские офицеры в зоне специальной военной операции недовольны тем, что получают меньше, «чем только что пришедший контрактник и мобилизованный», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Ну это же несправедливо, неправильно? Несправедливо, неправильно. Надо наводить в этом порядок? Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны», — сказала Симоньян.

Также она считает, что российским генералам следует платить по миллиону рублей. 

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