 

В мире снизился уровень доверия к вакцинации

После окончания ковидопандемии уровень вакцинации снизился в 112 странах, что привело к росту числа заболеваний корью по всему миру вдвое (а в Европе -- в 45 раз) и полиомиелитом на 16%. В некоторых странах доверие к вакцинации упало на 44%. Так, в Британии только 52% людей считают, что правительство говорило им правду о безопасности и целесообразности ковидных вакцин; примерно столько же сомневаются, что им говорили правду о необходимости ковидных регуляций. Если до ковидопандемии 84% британских родителей доверяли рекомендованным правительством вакцинам, то теперь - 60%. 72% больше не доверяют официальной информации об общественном здоровье. Причинами  недоверия стали не оправдавшие себя заявления о "пандемии невакцинированных", замалчивание побочных эффектов ковидовацинации, отрицание естественного иммунитета, принуждение к ковидовакцинации, цензурирование критики в общественном пространстве.
 
 
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APN.ru