Кинодраматург понадеялся, что на кино "масочная коррозия" не распространится

Присутствие актёров в масках на экране вряд ли станет частым явлением, поскольку это противоречит природе кинематографа, такое мнение выразил кинодраматург Рустам Ибрагимбеков.

"Мне кажется, сама природа кино противоречит ношению масок. Снимать какие-то художественные произведения, в которых люди играют в масках, довольно сложно, поэтому я абсолютно убежден, что маски будут существовать в кино только в виде какого-то фона, отражающего реальное состояние дел, а сама эстетика кино не подвергнется этой масочной коррозии. Я думаю, что это исключено", - сказал Ибрагимбеков.





Однако уже есть фильмы, в которых герои появляются на экране в масках, в частности, картина "Безумное кино для взрослых" Раду Жуде, возможно, поэтому ставшая победителем Берлинале-2021.