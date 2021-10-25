Кинодраматург понадеялся, что на кино "масочная коррозия" не распространится

"Мне кажется, сама природа кино противоречит ношению масок. Снимать какие-то художественные произведения, в которых люди играют в масках, довольно сложно, поэтому я абсолютно убежден, что маски будут существовать в кино только в виде какого-то фона, отражающего реальное состояние дел, а сама эстетика кино не подвергнется этой масочной коррозии. Я думаю, что это исключено", - сказал Ибрагимбеков.
Однако уже есть фильмы, в которых герои появляются на экране в масках, в частности, картина "Безумное кино для взрослых" Раду Жуде, возможно, поэтому ставшая победителем Берлинале-2021.