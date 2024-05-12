Обстрелы продолжаются, известно о тринадцати погибших на месте рухнувшего подъезда и ещё троих погибших в Белгороде

Сообщается о тринадцати
найденных погибших на месте рухнувшего подъезда десятиэтажки в Белгороде. Шансов найти живых остаётся мало, поскольку под развалинами идёт тление огня, и нет возможности дышать. Обстрелы продолжаются, погибли трое мирных жителей: девочка семнадцати лет, женщина и мужчина, пострадали пять человек, повреждения зафиксированы в семнадцати квартирах пяти многоквартирных домов, на территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня, осколками посекло пять автомобилей и несколько остановочных комплексов. Также имеются повреждения ЛЭП. Под аварийное отключение электроэнергии в Белгороде попали дома на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская.
В Белгородской области обстреляна
Новая Таволжанка, повреждён частный дом.
Также дроны ВСУ атаковали
курское Тёткино, сгорели "Камаз" и легковой автомобиль. В результате продолжающихся в воскресенье обстрелов Курской области ранены
семь человек, в том числе ребёнок.
Несколько человек пострадали
при ударе украинцев по Скадовску, часть города осталась без света и воды.
В Донецке в результате нападения дрона-камикадзе ранен
мирный житель на остановке общественного транспорта. Также мирный житель получил травму
при детонации взрывоопасного предмета около кладбища в Куйбышевском районе Донецка.
После падения беспилотника возник пожар
на Волгоградском НПЗ.