Обстрелы продолжаются, известно о тринадцати погибших на месте рухнувшего подъезда и ещё троих погибших в Белгороде

огибли трое мирных жителей: девочка семнадцати лет, женщина и мужчина,

пострадали пять человек,

повреждения зафиксированы в семнадцати квартирах пяти многоквартирных домов, на территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня, осколками посекло пять автомобилей и несколько остановочных комплексов.

Также имеются повреждения ЛЭП. Под аварийное отключение электроэнергии в Белгороде попали дома на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская.