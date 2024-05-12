 

Обстрелы продолжаются, известно о тринадцати погибших на месте рухнувшего подъезда и ещё троих погибших в Белгороде

Сообщается о тринадцати найденных погибших на месте рухнувшего подъезда десятиэтажки в Белгороде. Шансов найти живых остаётся мало, поскольку под развалинами идёт тление огня, и нет возможности дышать. Обстрелы продолжаются, погибли трое мирных жителей: девочка семнадцати лет, женщина и мужчина, пострадали пять человек, повреждения зафиксированы в семнадцати квартирах пяти многоквартирных домов, на территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня, осколками посекло пять автомобилей и несколько остановочных комплексов. Также имеются повреждения ЛЭП. Под аварийное отключение электроэнергии в Белгороде попали дома на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская.
В Белгородской области обстреляна Новая Таволжанка, повреждён частный дом.
Также дроны ВСУ атаковали курское Тёткино, сгорели "Камаз" и легковой автомобиль. В результате продолжающихся в воскресенье обстрелов Курской области ранены семь человек, в том числе ребёнок.
Несколько человек пострадали при ударе украинцев по Скадовску, часть города осталась без света и воды.
В Донецке в результате нападения дрона-камикадзе ранен мирный житель на остановке общественного транспорта. Также мирный житель получил травму при детонации взрывоопасного предмета около кладбища в Куйбышевском районе Донецка.
После падения беспилотника возник пожар на Волгоградском НПЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Белгороде из-за украинского обстрела обрушился подъезд, известно о 20 пострадавших, идут спасательные работы
» Семеро ранены в результате взрыва в Белгороде, раненые в Донецке и Белгородской области
» Украинцы впервые атаковали Татарстан, из Белгородской области вывезли 8 000 детей, Каховка без света и воды
» Украинцы атаковали роддом Белгорода, погибшие в Белгороде и Донецке
» Украинцы атаковали администрацию в Белгороде и многоквартирный дом в Донецке, раненые в Белгороде и ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен \

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен "сельский" образ жизни

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно зарегистрировал десяток мигрантов и, возможно, перепутал газ с тормозом

  • 21:48
  • 166

В России появится новый министр обороны

  • 21:31
  • 226

Обстрелы продолжаются, известно о тринадцати погибших на месте рухнувшего подъезда и ещё троих погибших в Белгороде

  • 21:10
  • 212
Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

44% взрослых британцев смотрят в смартфон каждые 15 минут

  • 16:41
  • 206

В Белгороде из-за украинского обстрела обрушился подъезд, известно о 20 пострадавших, идут спасательные работы

  • 15:40
  • 227
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru