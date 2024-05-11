 

Япония уничтожит 77% закупленных лекарств от ковида и ковидовакцину на $4,2 млрд

Власти Японии уничтожат приобретённые ранее препараты от ковида на общую сумму $1,93 млрд. Речь идёт о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck, а также о таблетках Paxlovid от компании Pfizer. 77% от всех закупленных таблеток оказались невостребованными и подлежат утилизации. Ранее в Японии было принято решение уничтожить около 240 млн доз вакцин от коронавируса на сумму порядка $4,2 млрд.

В мае 2023 года Япония перевела ковид из разряда опасных заболеваний в категорию, аналогичную сезонному гриппу.


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