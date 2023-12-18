 

ЕС выбросил ковидовакцину на 4 млрд евро, не сумев сбыть её в третьи страны

 
Как сообщает ТАСС, страны Евросоюза уничтожили по меньшей мере 215 млн доз квидовакцины стоимостью €4 млрд из-за их ненадобности. Перепроизводство вакцин, выпущенных в общей сложности в количестве 1,5 млрд доз, "привело к тому, что многие из них оказались на свалках по всему континенту". Значительное количество невостребованных вакцин было закуплено в 2021 году, когда Брюссель заключил крупнейшие контракты на поставки 1,1 млрд доз с американской компанией Pfizer и германской BioNTech.
Когда ковидовакцины оказались невостребованными (даже несмотря на массовое принуждение), их не удалось сбыть и в третьи страны: "попытки передать излишки доз вакцин третьим странам были проблематичными из-за падения спроса и проблем с логистикой".
Разрешения на применение западных вакцин в Европе Еврокомиссия выдавала до завершения их клинических испытаний. Контракты, которые глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовывала напрямую с главами фармакологических компаний, в частности Pfizer, путем обмена СМС-сообщениями, опубликованы не были, однако, по информации источников, снимали с производителей судебную ответственность за побочные эффекты вакцин.
"Еврокомиссия признала, что ее глава согласовывала контракты через СМС, но комментировать эту переписку СМИ отказалась, сообщив, что она была случайно утеряна".


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