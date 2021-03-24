 

Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин

 
Данные опроса международной компании YouGov, проведённого при поддержке РФПИ в государствах, большинство из которых зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса, свидетельствуют54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию (2 и 3 место соответственно). "Спутник V" является наиболее узнаваемой вакциной - 7 из 10 опрошенных (74%) осведомлены о российской вакцине. На втором месте по узнаваемости - вакцина Pfizer/BioNTech (69% голосов), на третьем - препарат AstraZeneca и Оксфордского университета (60%).

При этом "Спутник V" занимает второе место среди предпочитаемых вакцин после препарата Pfizer/BioNTech.

 

Наибольшее количество скандалов на сегодняшний день связано с вакциной "Астра-Зенека". Например, в Грузии, куда доставлено уже 43 200 доз этой вакцины и она ещё "будет поступать непрерывно", вакцинация оказалась под угрозой срыва, 53% граждан страны заявили, что вообще не собираются вакцинироваться от ковида, "отмечается беспрецедентная пассивность в отношении вакцин и огромный скептицизм". 

 

А в США беспрецедентное увеличение производства вакцин от ковида привело к сбоям в поставках других важнейших лекарств, в том числе средств для лечения инфекционных заболеваний и инъекционных препаратов для предотвращения слепоты. Эти нарушения произошли именно потому, что компания Pfizer переключилась на производство вакцин от ковида, для чего нужны те же ингредиенты и производственные мощности. 




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APN.ru