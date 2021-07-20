10 фактов о смертной казни в США

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Исследовательский центр Пью (Вашингтон) подготовил обзор 10 ключевых фактов о смертной казни в США:
 
1. Шесть из десяти американцев так или иначе поддерживают смертную казнь для осуждённых убийц, 64% считают её морально оправданной.
2. При этом 78% согласны, что остаётся риск осуждения невиновных; 63% не считают, что угроза смертной казни может предотвратить тяжкие преступления.
3. Республиканцы поддерживают смертную казнь гораздо чаще демократов: 77% vs. 46%. Белые американцы поддерживают смертную казнь чаще: в 63% случаев, в то время как мнение чёрных разделилось практически 50 на 50.
4. Если говорить об отношении к религии, то наименее поддерживают смертную казнь атеисты: 65% атеистов выступают против неё.
5. Американцы чаще поддерживают смертную казнь в онлайн-опросах, чем в телефонных опросах.
6. В целом поддержка смертной казни в телефонных опросах неуклонно снижается, с 1996 по 2020 год она упала с 78% до 52%.
7. В большинстве американских штатов (в 27) потенциально существует смертная казнь, но применяется она не во всех этих штатах.
8. Число смертных приговоров в последние десятилетия уменьшается: в 2000 году их было 3601, в 2019 -- 2570. 98% осуждённых на смерть -- мужчины, 41% -- чёрные.
9. В 2020 году смертный приговор был приведён в исполнение в отношении 17 человек. Пик пришёлся на 1999 год: 98 человек.
10. Среднее время ожидания исполнения смертного приговора в США очень значительно увеличилось с 1980-х. Тогда оно составляло чуть более шести лет, а сейчас -- 22 года. 
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