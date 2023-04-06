 

В Ингушетии режим контртеррористической операции, убиты трое полицейских

С конца марта в Ингушетии действует группа боевиков. 27 марта они напали на пост ДПС «Волга-14» в Пригородном районе Северной Осетии на административной границе с Ингушетией и ранили двоих полицейских, после чего скрылись на территории Ингушетии, вводится режим контртеррористической операции. При попытке задержать бандитов в доме у дяди одного из них семидесятилетний дядя предупредил бандитов и они, уходя, ранили ещё одного полицейского. 
Наконец, в ночь с 5 на 6 апреля силовики вышли на след: спецназ ФСБ России при поддержке МВД и Росгвардии заблокировал бандитов в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района, завязалась перестрелка, в ходе которой погибли двое полицейских из Тульской области -- Максим Родионов и Максим Алехин, а также сотрудник полиции из Малгобека Башир Хаутиев. Боевикам же вновь удалось уйти, пробираясь между заброшенными домовладениями. 
Фамилии боевиков известны, предположительно, сейчас их четверо или пятеро (тело одного из них было найдено вскоре после нападения на пост ДПС).

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