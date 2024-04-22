Екатеринбуржец зарезал таджика, избившего его дочь; в Волгограде арестованы мигранты, похитившие людей и вымогавшие деньги

в лицо пассажиру перцовый баллончик и забрал его телефон (который вернул, когда не смог быстро скрыться с места происшествия), также при попытке скрыться совершил столкновение с двумя автомобилями. За самоуправство приговорён к полутора годам колонии-поселения.

Число осуждённых за организацию незаконной миграции, в том числе легализацию нелегальных мигрантов по поддельным документам, в 2023 году выросло в РФ на 27%. 60% осужденных совершили преступления в составе организованной группы или с использованием служебного положения. Среди тех, для кого это была основная статья обвинения, семидесяти восьми процентам суды в 2023 году назначили условное лишение свободы (578), лишь 22% (166) получили реальные сроки. По менее тяжкой (до трёх лет лишения свободы) статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ) в 2023 году было осуждено 7 583 человека, из них восьмидесяти процентам суды назначили штрафы, лишь четырём процентам - лишение свободы.