Екатеринбуржец зарезал таджика, избившего его дочь; в Волгограде арестованы мигранты, похитившие людей и вымогавшие деньги

По данным
телеграм-канала "Многонационал", в Екатеринбурге местный житель зарезал сожителя своей бывшей жены, гражданина Таджикистана, находящегося на Урале незаконно, за то, что тот избил его тринадцатилетнюю дочь. Затем екатеринбуржец сам сдался полиции.
Суд в Волгограде заключил под стражу троих мигрантов (один из них получил гражданство РФ), которые похитили
двух молодых людей, насильно удерживали их в автомобиле и вымогали у них деньги.
В Уфе гражданин Египта, работающий таксистом, из-за конфликта по вопросу оплаты распылил в лицо пассажиру перцовый баллончик и забрал его телефон (который вернул, когда не смог быстро скрыться с места происшествия), также при попытке скрыться совершил столкновение с двумя автомобилями. За самоуправство приговорён к полутора годам колонии-поселения.
В Новосибирске арендаторы-мигранты развели тараканов в жилом доме, ни управляющая компания, ни Роспотребнадзор на жалобы жильцов не реагируют
.
Число осуждённых за организацию незаконной миграции, в том числе легализацию нелегальных мигрантов по поддельным документам, в 2023 году выросло в РФ на 27%. 60% осужденных совершили преступления в составе организованной группы или с использованием служебного положения. Среди тех, для кого это была основная статья обвинения, семидесяти восьми процентам суды в 2023 году назначили условное лишение свободы (578), лишь 22% (166) получили реальные сроки. По менее тяжкой (до трёх лет лишения свободы) статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ) в 2023 году было осуждено 7 583 человека, из них восьмидесяти процентам суды назначили штрафы, лишь четырём процентам - лишение свободы.